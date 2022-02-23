Рада рекомендовала СНБО Украины ввести санкции против причастных к признанию Россией "ЛДНР"

За соответствующее постановление №7064 на заседании 23 февраля проголосовало 322 народных депутата, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Всего в списке – 351 гражданин РФ, среди них – депутаты Госдумы, члены Совета безопасности РФ и Совета Федерации.

В пояснительной записке к документу отмечается, что указанные лица "имеют непосредственное отношение к лоббированию интересов государства-агрессора Российской Федерации на территории Украины, в том числе оккупации части территории Украины".

Внесенные Радой на рассмотрение СНБО санкции предусматривают: блокирование активов; ограничение торговых операций; частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств; аннулирование или остановка действия специальных разрешений на пользование недрами; запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества; пользования радиочастотным ресурсом Украины; полный или частичный запрет на совершение сделок в отношении ценных бумаг; прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей; прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ, в частности в сфере безопасности и обороны; запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности; прекращение культурных обменов и научного сотрудничества; аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по заключению договоров или соглашений; лишение государственных наград Украины; запрет на приобретение в собственность земельных участков.

"Украинский парламент должен первым инициировать санкции против физических лиц, которые фактически посмели аннексировать часть нашей территории, признав независимыми "ЛДНР". И все те люди, которые поднимали руки в зале Госдумы, в Совете Федерации, Совете безопасности РФ за то, чтобы аннексировать территорию Украины, должны понести наказание в виде санкций, особенно те, которые до сих пор имеют связи с Украиной", – заявила во время выступления с трибуны Рады один из инициаторов законопроекта, нардеп от "Голоса" Юлия Клименко.