Рада рекомендовала СНБО Украины ввести санкции против причастных к признанию Россией "ЛДНР"

За соответствующее постановление №7064 на заседании 23 февраля проголосовало 322 народных депутата, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
Всего в списке – 351 гражданин РФ, среди них – депутаты Госдумы, члены Совета безопасности РФ и Совета Федерации.
В пояснительной записке к документу отмечается, что указанные лица "имеют непосредственное отношение к лоббированию интересов государства-агрессора Российской Федерации на территории Украины, в том числе оккупации части территории Украины".
Внесенные Радой на рассмотрение СНБО санкции предусматривают: блокирование активов; ограничение торговых операций; частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств; аннулирование или остановка действия специальных разрешений на пользование недрами; запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества; пользования радиочастотным ресурсом Украины; полный или частичный запрет на совершение сделок в отношении ценных бумаг; прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей; прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ, в частности в сфере безопасности и обороны; запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности; прекращение культурных обменов и научного сотрудничества; аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по заключению договоров или соглашений; лишение государственных наград Украины; запрет на приобретение в собственность земельных участков.
"Украинский парламент должен первым инициировать санкции против физических лиц, которые фактически посмели аннексировать часть нашей территории, признав независимыми "ЛДНР". И все те люди, которые поднимали руки в зале Госдумы, в Совете Федерации, Совете безопасности РФ за то, чтобы аннексировать территорию Украины, должны понести наказание в виде санкций, особенно те, которые до сих пор имеют связи с Украиной", – заявила во время выступления с трибуны Рады один из инициаторов законопроекта, нардеп от "Голоса" Юлия Клименко.
15 февраля 2022 года нижняя палата парламента России – Госдума – приняла обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании незаконных формирований "ЛНР" и "ДНР" как "независимых республик".
21 февраля Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.
Позже в тот же день Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира". Поздно вечером 21 февраля жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.
22 февраля Госдума, а следом за ней и верхняя палата парламента РФ – Совет Федерации – ратифицировали договоры РФ с "ЛДНР" о дружбе и взаимопомощи.
Действия РФ осудили в Евросоюзе и США.
США ввели санкции против "ЛДНР", российских банков и суверенного долга, а также семей элит. Великобритания – против пяти российских банков и трех бизнесменов из РФ, Германия решила приостановить сертификацию "Северного потока – 2". Санкции против РФ ввели также Канада и Япония.
Решение о признании "ЛДНР" Путин принял на фоне резкой эскалации на Донбассе, которая наблюдается с 17 февраля, а также стягивания российских войск к границе с Украиной. По данным президента Украины Владимира Зеленского, у украинской границы находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. Западные страны предупреждают, что Россия готовится к вторжению в Украину. Президент США Джо Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев.