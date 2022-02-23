ЕС планирует ввести санкции против Шойгу, Захаровой, Симоньян, Соловьева и 351 депутата Госдумы – СМИ

Отмечается, что ЕС намерен обнародовать сегодня, 23 февраля, согласованный 27 его странами-членами список физических и юридических лиц, против которых вводятся санкции.

По данным "Радіо Свобода", в списке физических лиц, в частности, министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава администрации президента Антон Вайно, большая группа российских военных, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, официальный представитель МИД России Мария Захарова, руководитель пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян, телеведущий-пропагандист Владимир Соловьев.

Санкции будут предусматривать замораживание активов указанных лиц, если эти активы обнаружатся на территории ЕС, запрет на въезд в страны Союза и транзит через них.