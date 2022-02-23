Данилов: Введение чрезвычайного положения почти никак не отразится на нашей жизни

Данилов: В Донецкой и Луганской областях идет операция Объединенных сил, поэтому там действует особый правовой режим Фото: Олексій Данілов / Facebook

"На нашей жизни он почти никак не должен отразиться. Мы имеем определенный список вещей, которые есть в законе о введении чрезвычайного положения. Хочу сказать, что вся эта ситуация будет отрабатываться максимально корректно. Но в случае необходимости соответствующие органы будут действовать в соответствии с действующим законодательством", – отметил Данилов.

Секретарь СНБО уточил, что введение чрезвычайного положения предусматривает ограничения движения транспорта, его дополнительный осмотр, а также проверку документов у граждан.

Сегодня Данилов сообщил, что СНБО предлагает Верховной Раде ввести чрезвычайное положение на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей.

"В Донецкой и Луганской областях идет операция Объединенных сил, поэтому там действует особый правовой режим", – пояснил Данилов.