Данилов: Введение чрезвычайного положения почти никак не отразится на нашей жизни

"На нашей жизни он почти никак не должен отразиться. Мы имеем определенный список вещей, которые есть в законе о введении чрезвычайного положения. Хочу сказать, что вся эта ситуация будет отрабатываться максимально корректно. Но в случае необходимости соответствующие органы будут действовать в соответствии с действующим законодательством", – отметил Данилов.
Секретарь СНБО уточил, что введение чрезвычайного положения предусматривает ограничения движения транспорта, его дополнительный осмотр, а также проверку документов у граждан.
Сегодня Данилов сообщил, что СНБО предлагает Верховной Раде ввести чрезвычайное положение на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей.
"В Донецкой и Луганской областях идет операция Объединенных сил, поэтому там действует особый правовой режим", – пояснил Данилов.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.
Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Он также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.
21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".
В тот же день жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.