Дуда: Действия РФ являются угрозой не только для Украины, но и для всего региона

"Мы следим за каждым очередным шагом, который делает Россия, президент Путин, каждым очередным решение очень внимательно. Считаем, что, к сожалению, они являются угрозой не только для Украины, а для всего нашего региона, в частности для восточного фланга НАТО и целого Евросоюза", – сказал он.

По его словам, сейчас разрушается система безопасности в Европе, которая десятилетиями гарантировала покой.

"Помните, что борьба идет не только за суверенитет Украины, но и за новую архитектуру безопасности в мире", – сказал он.

Дуда также отметил, что Польша осуждает решение РФ признать "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР".

"Это агрессивный шаг, который является попранием международного права со стороны РФ. Это явный подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины", – заявил он.

Президент Польши подчеркнул, что на агрессию со стороны РФ должен быть решительный ответ, в частности – серьезные санкции.