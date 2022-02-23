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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия сосредоточила у границ с Украиной почти весь флот, имеющий потенциал вторжения – Центр оборонных стратегий

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Подобного присутствия российских военных кораблей в регионе не наблюдалось со времен распада СССР, отметили в ЦОС
Подобного присутствия российских военных кораблей в регионе не наблюдалось со времен распада СССР, отметили в ЦОС
Фото: mil.ru

Российская Федерация развернула в Черном и Азовском морях 46 боевых кораблей изо всех своих флотов, собрав практически все, что имеет готовность и потенциал вторжения с моря. Об этом сообщается в статье "Украинской правды", опубликованной 23 февраля.

По данным Центра оборонных стратегий (ЦОС), с начала 2022 года в Черном море отсутствуют корабли нечерноморских стран НАТО, что является нетипичной ситуацией. В Средиземном море находятся 17 боевых кораблей из состава всех флотов РФ, в том числе два ракетных крейсера и семь ракетных кораблей разных типов (включая две ракетные подводные лодки).

ЦОС отмечает, что подобного наращивания не отмечалось со времен распада СССР. Также предусмотрено блокирование в качестве потенциально возможной меры многоцелевой авианосной группы США в Восточном Средиземноморье, для этого РФ сосредоточила на театре ракетные крейсеры класса "Атлант" и новейший фрегат с гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

Контекст:

8 февраля Россия начала близ границ с Украиной сухопутные и морские маневры, отмечает "Русская служба BBC". Учения проходят на 15 военных полигонах в восьми российских регионах, в оккупированных грузинских регионах Абхазия и Южная Осетия и в оккупированном Крыму. "Интерфакс" отмечал, что шесть десантных кораблей Балтийского и Северного флотов РФ отправились из Средиземного моря в Черное для участия в учениях.

9 февраля стало известно, что Россия из-за ракетных и артиллерийских стрельб перекроет значительные части акваторий Черного и Азовского морей и не оставит возможности прохода торговых судов.

Пресс-секретарь отряда морской охраны Госпогранслужбы Украины Наталья Гуменюк отметила, что перекрытие отдельных районов моря для военных учений стало практикой. "Что касается России, это практика классической гибридной войны, когда перекрывают крупные районы моря для проведения учений или занятий боевой подготовкой", – сказала Гуменюк.

В командовании Военно-морских сил Вооруженных сил Украины 10 февраля сообщили, что Россия объявила районы Азовского и Черного морей "опасными для плавания" на период с 13-го по 19 февраля "из-за учений". "Военно-морские силы ВСУ готовы к развитию любых сценариев и провокаций, к защите страны по морскому направлению", – добавили в командовании.

Министр обороны Украины Алексей Резников 10 февраля назвал перекрытие акваторий Азовского и Черного морей "для учений" "тактикой ползучей оккупации моря".

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с решением о блокировании части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений.

10 февраля появилась информация, что Россия известила Украину об отмене перекрытия части акватории Азовского моря. 11 февраля Гуменюк подтвердила это сообщение в комментарии "Укринформу".

Украина обратилась в ООН в связи с морскими действиями России.

"Украерорух" из-за российских учений рекомендовал авиакомпаниям избегать полетов над открытыми водами Черного моря с 14-го по 19 февраля.

15 февраля пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины сообщила, что Украине удалось предотвратить блокаду Россией портов в Черном море: был определен коридор для безопасного захода торговых судов в украинские порты.

21 февраля Государственная служба морского и речного транспорта Украины сообщила, что торговые корабли в настоящее время могут двигаться к украинским портам по традиционным маршрутам. 

Теги: Россия, Украина, Черное море, агрессия, военные учения, Азовское море, Средиземное море, блокада, страна-агрессор, российская агрессия, корабли, российские военные
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