Россия может остаться без финала Лиги чемпионов из-за признания "ЛДНР"

Журналист BBC Саймон Стоун в своем Twitter опубликовал реакцию УЕФА на происходящее.
"УЕФА постоянно и внимательно следит за ситуацией. При необходимости любое решение будет принято в надлежащее время. У УЕФА в настоящий момент нет дальнейших комментариев", – процитировал он представителей ассоциации.
UEFA on Russia situation: "UEFA is constantly + closely monitoring the situation. Any decision would be made in due course if necessary. UEFA has no further comments to make at present." Confirmed that Youth League tie between Dynamo Kiev and Sporting Lisbon postponed to 9 March.— Simon Stone (@sistoney67) February 22, 2022
Кроме того, бывший министр спорта Великобритании Трейси Крауч заявила BBC, что УЕФА должна немедленно перенести финал.
Daily Star пишет, что финал Лиги чемпионов могут перенести на стадион "Уэмбли" в Лондоне.
Сообщение о возможном переносе финала Лиги чемпионов прозвучало на фоне опасений Запада по поводу возможного вторжения РФ в Украину. С конца октября 2021 года мировые СМИ сообщают, что Россия стягивает войска к границе с Украиной.
В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.
21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира". Поздно вечером 21 февраля жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.
22 февраля Госдума, а следом за ней и верхняя палата парламента РФ – Совет Федерации – ратифицировали договоры РФ с "ЛДНР" о дружбе и взаимопомощи.
Действия РФ осудили в Евросоюзе и США.
США ввели санкции против "ЛДНР", российских банков и суверенного долга, а также семей элит. Великобритания – против пяти российских банков и трех бизнесменов из РФ, Германия решила приостановить сертификацию "Северного потока – 2".
Украина анонсировала санкции в связи с решением Путина. Евросоюз уже согласовал первый пакет ограничений. Канада и Япония объявили о введении санкций.