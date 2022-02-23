Россия может остаться без финала Лиги чемпионов из-за признания "ЛДНР"

Журналист BBC Саймон Стоун в своем Twitter опубликовал реакцию УЕФА на происходящее.

"УЕФА постоянно и внимательно следит за ситуацией. При необходимости любое решение будет принято в надлежащее время. У УЕФА в настоящий момент нет дальнейших комментариев", – процитировал он представителей ассоциации.

UEFA on Russia situation: "UEFA is constantly + closely monitoring the situation. Any decision would be made in due course if necessary. UEFA has no further comments to make at present." Confirmed that Youth League tie between Dynamo Kiev and Sporting Lisbon postponed to 9 March. — Simon Stone (@sistoney67) February 22, 2022

Кроме того, бывший министр спорта Великобритании Трейси Крауч заявила BBC, что УЕФА должна немедленно перенести финал.

Daily Star пишет, что финал Лиги чемпионов могут перенести на стадион "Уэмбли" в Лондоне.