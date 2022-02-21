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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Блокада морских портов со стороны России завершилась – Морская администрация Украины

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Причиной морской блокады стали артиллерийские и ракетные стрельбы, объявленные РФ
Причиной морской блокады стали артиллерийские и ракетные стрельбы, объявленные РФ
Фото: EPA

Торговые корабли в настоящее время могут двигаться к украинским портам по традиционным маршрутам. Об этом 21 февраля сообщила в Facebook Государственная служба морского и речного транспорта Украины (Морская администрация).

Российские прибрежные предупреждения, объявленные на период с 13-го по 19 февраля, утратили силу. По состоянию на 21 февраля отменено объявление районов Азовского и Черного морей опасными для плавания в связи с проведением артиллерийских и ракетных стрельб РФ.

В настоящее время действует предупреждение Украины в связи с учениями подразделений Военно-морских сил, однако оно не ограничивает гражданское судоходство, проход по рекомендованным путям и подход к портам.

https://www.facebook.com/MaritimeAdm/posts/1030268727702372

Контекст:

8 февраля Россия начала близ границ с Украиной сухопутные и морские маневры, отмечает "Русская служба BBC". Учения проходят на 15 военных полигонах в восьми российских регионах, в оккупированных грузинских регионах Абхазия и Южная Осетия и в оккупированном Крыму. "Интерфакс" отмечал, что шесть десантных кораблей Балтийского и Северного флотов РФ отправились из Средиземного моря в Черное для участия в учениях.

9 февраля стало известно, что Россия из-за ракетных и артиллерийских стрельб перекроет значительные части акваторий Черного и Азовского морей и не оставит возможности прохода торговых судов.

Пресс-секретарь отряда морской охраны Госпогранслужбы Украины Наталья Гуменюк отметила, что перекрытие отдельных районов моря для военных учений стало практикой. "Что касается России, это практика классической гибридной войны, когда перекрывают крупные районы моря для проведения учений или занятий боевой подготовкой", – сказала Гуменюк.

В командовании Военно-морских сил Вооруженных сил Украины 10 февраля сообщили, что Россия объявила районы Азовского и Черного морей "опасными для плавания" на период с 13-го по 19 февраля "из-за учений". "Военно-морские силы ВСУ готовы к развитию любых сценариев и провокаций, к защите страны по морскому направлению", – добавили в командовании.

Министр обороны Украины Алексей Резников 10 февраля назвал перекрытие акваторий Азовского и Черного морей "для учений" "тактикой ползучей оккупации моря".

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с решением о блокировании части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений.

10 февраля появилась информация, что Россия известила Украину об отмене перекрытия части акватории Азовского моря. 11 февраля Гуменюк подтвердила это сообщение в комментарии "Укринформу"

Украина обратилась в ООН в связи с морскими действиями России.

"Украерорух" из-за российских учений рекомендовал авиакомпаниям избегать полетов над открытыми водами Черного моря с 14-го по 19 февраля. 

15 февраля пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины сообщила, что Украине удалось предотвратить блокаду Россией портов в Черном море: был определен коридор для безопасного захода торговых судов в украинские порты. 

Теги: Россия, Украина, Черное море, военные учения, Азовское море, блокада, Морская администрация, Государственная служба морского и речного транспорта
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