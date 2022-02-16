Украина предотвратила блокаду Россией черноморских портов – Мининфраструктуры

За прошедшие сутки зафиксирован бесперебойный трафик торговых судов в Черном море, отметили в Мининфраструктуры Фото: Адміністрація Одеського морського порту / Facebook

"Определен коридор для безопасного захода торговых судов в украинские порты. Глубина подтверждена на уровне 15–22,5 м", – говорится в сообщении.

В министерстве заявили, что специальные суда "Госгидрографии" в рекордные сроки провели 450 км линейной съемки структуры дна в районе Днестровской банки и исследования "подтвердили безопасность судоходства морского коридора между западной границей района незаконных учений РФ и Днестровской банкой".

"Благодаря совместным усилиям и быстрому реагированию мы не допустили блокировки работы черноморских портов Украины. Определенный благодаря проведенному исследованию коридор гарантирует судам безопасный проход по Одесскому заливу. За прошедшие сутки мы фиксировали бесперебойный трафик торговых судов. Большинство судов следовали рекомендациям и использовали морской коридор в обход зоны незаконных военных учений РФ", – заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Информацию уже объявили в прибрежных предупреждениях Украины, ее опубликуют в "Сообщениях мореплавателей".

"В целях помощи капитанам более надежно прокладывать маршрут судна с учетом осадки и маневровых характеристик, в ближайшее время будет сделана крупномасштабная врезка на навигационные карты с подробной информацией о состоянии глубин в морском коридоре. Также определены координаты виртуальных средств навигационного оборудования для четкой установки границ морского коридора", – проинформировали в министерстве.