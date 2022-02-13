Мининфраструктуры Украины сообщило, что завершает работы по определению морского коридора для безопасного плавания судов

"По поручению Министерства инфраструктуры Украины Госгидрография проводит внеплановые промеры глубин для уточнения характера и структуры рельефа дна в северо-западной части Черного моря... Работы производятся в связи с незаконным закрытием морского района для проведения боевых учений Российской Федерацией в исключительной морской экономической зоне Украины", – говорится в сообщении.

Они будут проводиться до 14 февраля включительно.

"В ситуации грубого нарушения Российской Федерацией норм международного права наша задача – предупреждать риски, защищать критическую инфраструктуру, а также обеспечивать полноценное выполнение наших торговых обязательств. Мы делаем все, чтобы не допустить каких-либо попыток блокирования украинской логистики, в частности морем или небом. Именно экономическая и социальная стабильность в стране является лучшим инструментом противодействия информационной войне, в частности сеянию паники", – заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Из-за опасности плавания на подходах к морским портам Одесского залива торговым судам рекомендуется использовать морской коридор в районе Днестровской банки между западной границей района учений РФ и юго-восточным краем Днестровской банки, сообщили в министерстве.

"На национальных морских навигационных картах Украины №3201 и №3407 указаны глубины в этом районе по результатам гидрографических работ 2017 года. Согласно этим промерам, глубины составляют от 15 до 22 метров. Судам, направляющимся в порты Одесского залива, рекомендуется при плавании соблюдать изобаты глубин 20 метров, указанные на действующих навигационных картах", – говорится в сообщении.