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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Мининфраструктуры Украины сообщило, что завершает работы по определению морского коридора для безопасного плавания судов

Кубраков: В ситуации грубого нарушения Российской Федерацией норм международного права наша задача предупреждать риски, защищать критическую инфраструктуру
Кубраков: В ситуации грубого нарушения Российской Федерацией норм международного права наша задача – предупреждать риски, защищать критическую инфраструктуру
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

Министерство инфраструктуры Украины сообщило в Facebook 13 февраля, что завершает работы по определению морского коридора для безопасного плавания судов в Черном море.

"По поручению Министерства инфраструктуры Украины Госгидрография проводит внеплановые промеры глубин для уточнения характера и структуры рельефа дна в северо-западной части Черного моря... Работы производятся в связи с незаконным закрытием морского района для проведения боевых учений Российской Федерацией в исключительной морской экономической зоне Украины", – говорится в сообщении.

Они будут проводиться до 14 февраля включительно.

"В ситуации грубого нарушения Российской Федерацией норм международного права наша задача – предупреждать риски, защищать критическую инфраструктуру, а также обеспечивать полноценное выполнение наших торговых обязательств. Мы делаем все, чтобы не допустить каких-либо попыток блокирования украинской логистики, в частности морем или небом. Именно экономическая и социальная стабильность в стране является лучшим инструментом противодействия информационной войне, в частности сеянию паники", – заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Из-за опасности плавания на подходах к морским портам Одесского залива торговым судам рекомендуется использовать морской коридор в районе Днестровской банки между западной границей района учений РФ и юго-восточным краем Днестровской банки, сообщили в министерстве.

"На национальных морских навигационных картах Украины №3201 и №3407 указаны глубины в этом районе по результатам гидрографических работ 2017 года. Согласно этим промерам, глубины составляют от 15 до 22 метров. Судам, направляющимся в порты Одесского залива, рекомендуется при плавании соблюдать изобаты глубин 20 метров, указанные на действующих навигационных картах", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/310788797755975

Контекст:

8 февраля Россия начала близ границ с Украиной сухопутные и морские маневры, отмечает "Русская служба BBC"Учения проходят на 15 военных полигонах в восьми российских регионах, в оккупированных грузинских регионах Абхазия и Южная Осетия и в оккупированном Крыму. "Интерфакс" отмечал, что шесть десантных кораблей Балтийского и Северного флотов РФ отправились из Средиземного моря в Черное для участия в учениях.

9 февраля стало известно, что Россия из-за ракетных и артиллерийских стрельб перекроет значительные части акваторий Черного и Азовского морей и не оставит возможности прохода торговых судов.

Пресс-секретарь отряда морской охраны Госпогранслужбы Украины Наталья Гуменюк отметила, что перекрытие отдельных районов моря для военных учений стало практикой. "Что касается России, это практика классической гибридной войны, когда перекрывают крупные районы моря для проведения учений или занятий боевой подготовкой", – сказала Гуменюк.

В командовании Военно-морских сил Вооруженных сил Украины 10 февраля сообщили, что Россия объявила районы Азовского и Черного морей "опасными для плавания" на период с 13-го по 19 февраля "из-за учений". "Военно-морские силы ВСУ готовы к развитию любых сценариев и провокаций, к защите страны по морскому направлению", – добавили в командовании.

Министр обороны Украины Алексей Резников 10 февраля назвал перекрытие акваторий Азовского и Черного морей "для учений" "тактикой ползучей оккупации моря".

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с решением о блокировании части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений.

10 февраля появилась информация, что Россия известила Украину об отмене перекрытия части акватории Азовского моря. 11 февраля Гуменюк подтвердила это сообщение в комментарии "Укринформу".

Украина обратилась в ООН в связи с морскими действиями России.

"Украерорух" из-за российских учений рекомендовал авиакомпаниям избегать полетов над открытыми водами Черного моря с 14-го по 19 февраля.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Черное море, Министерство инфраструктуры, военные учения, Азовское море, корабли
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