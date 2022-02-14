Украинское небо открыто, черноморские порты работают штатно – Кубраков

Кубраков: О блокаде пока речь не идет Фото: Укравтодор / Facebook

"Украинское небо открыто, порты в Черном море работают в штатном режиме - продолжаем обеспечивать стабильную работу инфраструктурной отрасли. Я понимаю, какое серьезное эмоциональное давление оказывают новости в медиапространстве", – написал он.

Министр отметил, что "о блокаде портов Черного моря пока речь не идет".

"Сейчас как никогда важно верить в способность государства оперативно реагировать на потенциальные угрозы и последовательно придерживаться поставленных целей. [...] Мой месседж всем украинцам – сейчас как никогда важно выкладываться по полной, каждый на своем месте. Только так мы покажем врагу, что на этой земле его не ждут", – заявил Кубраков.

В качестве доказательств своей информации он опубликовал данные сервисов отслеживания движения воздушных и морских судов.

14 февраля украинский бизнесмен Андрей Ставницер сообщил в Facebook, что из порта Южный в Одесской области новым путем в обход закрытой из-за российских учений акватории успешно прошло первое судно класса Panamax с зерном. Его осадка составляет почти 13 метров.

"Хрен вам, а не блокаду украинских портов", – заявил Ставницер.