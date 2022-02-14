ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Украинское небо открыто, черноморские порты работают штатно – Кубраков

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кубраков: О блокаде пока речь не идет
Кубраков: О блокаде пока речь не идет
Фото: Укравтодор / Facebook

Агрессивные действия России в отношении Украины не привели к закрытию украинского воздушного пространства и блокаде портов Украины в Черном море. Об этом сообщил 14 февраля в Facebook министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"Украинское небо открыто, порты в Черном море работают в штатном режиме - продолжаем обеспечивать стабильную работу инфраструктурной отрасли. Я понимаю, какое серьезное эмоциональное давление оказывают новости в медиапространстве", – написал он.

Министр отметил, что "о блокаде портов Черного моря пока речь не идет".

"Сейчас как никогда важно верить в способность государства оперативно реагировать на потенциальные угрозы и последовательно придерживаться поставленных целей. [...] Мой месседж всем украинцам – сейчас как никогда важно выкладываться по полной, каждый на своем месте. Только так мы покажем врагу, что на этой земле его не ждут", – заявил Кубраков.

В качестве доказательств своей информации он опубликовал данные сервисов отслеживания движения воздушных и морских судов.

https://www.facebook.com/oleksandr.kubrakov/posts/2058103987694519

14 февраля украинский бизнесмен Андрей Ставницер сообщил в Facebook, что из порта Южный в Одесской области новым путем в обход закрытой из-за российских учений акватории успешно прошло первое судно класса Panamax с зерном. Его осадка составляет почти 13 метров.

"Хрен вам, а не блокаду украинских портов", – заявил Ставницер.

https://www.facebook.com/stavnitser/posts/10159296118657572

Контекст:

8 февраля Россия начала близ границ с Украиной сухопутные и морские маневры, отмечает "Русская служба BBC"Учения проходят на 15 военных полигонах в восьми российских регионах, в оккупированных грузинских регионах Абхазия и Южная Осетия и в оккупированном Крыму. "Интерфакс" отмечал, что шесть десантных кораблей Балтийского и Северного флотов РФ отправились из Средиземного моря в Черное для участия в учениях.

9 февраля стало известно, что Россия из-за ракетных и артиллерийских стрельб перекроет значительные части акваторий Черного и Азовского морей и не оставит возможности прохода торговых судов.

Пресс-секретарь отряда морской охраны Госпогранслужбы Украины Наталья Гуменюк отметила, что перекрытие отдельных районов моря для военных учений стало практикой. "Что касается России, это практика классической гибридной войны, когда перекрывают крупные районы моря для проведения учений или занятий боевой подготовкой", – сказала Гуменюк.

В командовании Военно-морских сил Вооруженных сил Украины 10 февраля сообщили, что Россия объявила районы Азовского и Черного морей "опасными для плавания" на период с 13-го по 19 февраля "из-за учений". "Военно-морские силы ВСУ готовы к развитию любых сценариев и провокаций, к защите страны по морскому направлению", – добавили в командовании.

Министр обороны Украины Алексей Резников 10 февраля назвал перекрытие акваторий Азовского и Черного морей "для учений" "тактикой ползучей оккупации моря".

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с решением о блокировании части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений.

10 февраля появилась информация, что Россия известила Украину об отмене перекрытия части акватории Азовского моря. 11 февраля Гуменюк подтвердила это сообщение в комментарии "Укринформу".

Украина обратилась в ООН в связи с морскими действиями России.

"Украерорух" из-за российских учений рекомендовал авиакомпаниям избегать полетов над открытыми водами Черного моря с 14-го по 19 февраля.

13 февраля нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники сообщил, что одна из крупнейших страховых британских компаний разослала уведомления о прекращении с вечера 14 февраля страховки гражданских самолетов, которые находятся в воздушном пространстве Украины. В связи с этим, заявил нардеп, воздушное движение в Украине может быть приостановлено.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал Reuters, что информация о закрытии воздушного пространства – "нонсенс" и "сама Украина не видит смысла" в таком закрытии.

В Мининфраструктуры заявили, что небо над Украиной остается открытым, а государство работает над упреждением рисков для авиаперевозчиков. В ведомстве признали, что на рынке страхования есть колебания и из-за этого у некоторых перевозчиков возникли сложности.

Теги: Черное море, плавание, агрессия, воздушное пространство, блокада, самолеты, российская агрессия, судно, учения, Южный, Мининфраструктуры, блокирование, инфраструктура, авиакомпания, порт, Александр Кубраков, море, бизнесмен
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Евровидение 2022". Организаторы нацотбора заявили, что Украину могут отстранить от участия в международном конкурсе в Италии
"Евровидение 2022". Организаторы нацотбора заявили, что Украину могут отстранить от участия в международном конкурсе в Италии
"А жизнь продолжается". 24-летняя Кунаки и 55-летний Кассель показали страстные объятия на отдыхе в Бразилии
"А жизнь продолжается". 24-летняя Кунаки и 55-летний Кассель показали страстные объятия на отдыхе в Бразилии
  Судья "Танцев со звездами" Чмерковский: Я перееду в Украину, если тут будет +22°, каждый день солнечно и океан
  Судья "Танцев со звездами" Чмерковский: Я перееду в Украину, если тут будет +22°, каждый день солнечно и океан G
Елена ПОСКАННАЯ
"Евровидение 2022". Победительница нацотбора отреагировала на обвинения в подделке документов о легальном пересечении границы с Крымом
"Евровидение 2022". Победительница нацотбора отреагировала на обвинения в подделке документов о легальном пересечении границы с Крымом
  Эллерт рассказал, почему прекратил сотрудничество со студией "Квартал 95"
  Эллерт рассказал, почему прекратил сотрудничество со студией "Квартал 95"
Комаровский рассказал, как можно избавиться от храпа
Комаровский рассказал, как можно избавиться от храпа
"Любовь – это родить нового киевлянина или киевлянку". Виталий Кличко в День святого Валентина признался в любви украинской столице
"Любовь – это родить нового киевлянина или киевлянку". Виталий Кличко в День святого Валентина признался в любви украинской столице
Осадчая, Петрожицкая, Ласточкин и другие. Как знаменитости поздравили своих возлюбленных с Днем святого Валентина
Осадчая, Петрожицкая, Ласточкин и другие. Как знаменитости поздравили своих возлюбленных с Днем святого Валентина
Звезда фильма "День рождения Буржуя" Николаев доставлен в психиатрическую клинику. В полиции назвали поведение актера неадекватным – СМИ
Звезда фильма "День рождения Буржуя" Николаев доставлен в психиатрическую клинику. В полиции назвали поведение актера неадекватным – СМИ
Nozzy Bossy. Новый трек Wellboy за два дня набрал более 1 млн просмотров и оказался в трендах YouTube
Nozzy Bossy. Новый трек Wellboy за два дня набрал более 1 млн просмотров и оказался в трендах YouTube
"Две легенды". В сети обсуждают, как стали выглядеть 72-летняя Пугачева и 75-летняя Тарасова
"Две легенды". В сети обсуждают, как стали выглядеть 72-летняя Пугачева и 75-летняя Тарасова
Константин Меладзе выпустил трек "Салют, Вера" в авторском исполнении. Аудио
Константин Меладзе выпустил трек "Салют, Вера" в авторском исполнении. Аудио
"Его на вертолете перевезли в больницу. Состояние стабильное". Сын звезды "Дизель Шоу" Крутоголова в Италии попал в аварию
"Его на вертолете перевезли в больницу. Состояние стабильное". Сын звезды "Дизель Шоу" Крутоголова в Италии попал в аварию
"Евровидение 2022". Общественное отказалось подписывать контракт с победительницей нацотбора Алиной Паш из-за возможной подделки документов
"Евровидение 2022". Общественное отказалось подписывать контракт с победительницей нацотбора Алиной Паш из-за возможной подделки документов
"О боже мой!", "Покажи этот живот, сестренка!" Беременная Рианна снялась со спущенными штанами
"О боже мой!", "Покажи этот живот, сестренка!" Беременная Рианна снялась со спущенными штанами
  "Крупная Наташа стала. Руки – жесть, пухляхи". 48-летняя Королева в колготках в сетку показала растяжку
  "Крупная Наташа стала. Руки – жесть, пухляхи". 48-летняя Королева в колготках в сетку показала растяжку
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мурат так много потерял". Лорак опубликовала новое видео с дочерью, и бывший муж на него отреагировал (127405)
2
Как выглядел "танцующий миллионер" Джанлука Вакки до того, как стал знаменитым: 10 фото (40209)
3
"Милота какая", "Этот нос-курнос". Молодая жена 76-летнего Петросяна показала лицо их сына, которому исполнился год (21750)
4
Белла Хадид снялась в прозрачном коротком топе в сетку для рекламной кампании бренда Michael Kors (20710)
5
"Рейнольдс – счастливчик". Блейк Лайвли пришла на премьеру мюзикла на Бродвее в блузе с разрезом до пояса (18479)
6
"Друзья, любовники и большая ужасная вещь". 52-летний Мэттью Перри выпустил мемуары (16847)
7
"Моя мама как узнает, она меня убьет". 19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин вместе с женой сделали парные тату (15358)
8
"Его на вертолете перевезли в больницу. Состояние стабильное". Сын звезды "Дизель Шоу" Крутоголова в Италии попал в аварию (15107)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS