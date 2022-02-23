Россия признала "независимость" ОРДЛО. Как отреагировал мир?

США

Сразу после выступления президента России Владимира Путина о признании "независимости" ОРДЛО, которое прозвучало 21 февраля, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США решительно осуждают этот шаг. По его словам, это пример "вопиющего неуважения" к международному праву.

"Это решение представляет собой полный отказ от обязательств России по Минским соглашениям, прямо противоречит заявленной Россией приверженности дипломатии и является явным посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины", – подчеркнул глава американской дипломатии.

В тот же день президент США Джо Байден подписал указ "О блокировании имущества определенных лиц и запрете определенных операций в связи с продолжающимися усилиями России по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины". Как пояснили в пресс-службе Белого дома, в указе говорится, что попытка России признать "ЛДНР" противоречит ее обязательствам по Минским соглашениям, создает дальнейшую угрозу миру, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины и тем самым представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США.

Американским гражданам запрещается инвестировать, вести торговлю и финансовые операции с ОРДЛО, импортировать и экспортировать "товары, услуги и технологий" из ОРДЛО. Также возможны санкции против лиц, которые после подписания указа продолжат вести экономическую деятельность в этих регионах, занимать высокие должности в компаниях, работающих в ОРДЛО, или сотрудничать с лицами, которые попадут под санкции по этому документу.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что введенные ограничения являются дополнением к "быстрым и тяжелым экономическим мерам", которые США готовят с союзниками и партнерами, "если Россия продолжит вторжение в Украину".

И уже 22 февраля президент Байден выступил с заявлением по ситуации в Украине.

"Путин считает, что у него есть право провозглашать новые государства, – это нарушение международного права. Кем он себя возомнил?! Кто, во имя Господа, дает ему право объявлять новые так называемые страны на территории, принадлежащей его соседям?" – возмутился Байден.

Он объявил, что со следующего дня США вводят санкции против российских элит и их семей. "Они принимают участие в коррупционной политике [российского режима] и тоже должны страдать", – подчеркнул президент.

Первый пакет санкций предполагает ограничения в отношении двух банков и суверенного долга России. "Это значит, что Россия не сможет больше заимствовать на международных рынках и торговать новыми государственными облигациями", – пояснил Байден.

Минфин США заморозил активы "Внешэкономбанка" (ВЭБ) и "Промсвязьбанка" и 42 их дочерних компаний, которые, по данным американских властей, обслуживают российских военных. Под персональные санкции попали топ-менеджер ВТБ Денис Бортников (сын директора ФСБ Александра Бортникова), председатель "Промсвязьбанка" Петр Фрадков (сына бывшего премьер-министра и директора Российского института стратегических исследований Михаила Фрадкова) и гендиректор VK Владимир Кириенко (сын замглавы администрации президента Сергея Кириенко).

Великобритания

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 21 февраля заявил о своих опасениях, что Путин "действительно склонен к полномасштабному вторжению в Украину и захвату и порабощению независимой суверенной европейской страны", и анонсировал немедленное введение санкций против России.

Во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Джонсон осудил решение Кремля и заявил, что "этот шаг сделал Минские соглашения [по урегулированию конфликта на Донбассе] и процесс неосуществимыми".

22 февраля премьер-министр сообщил, что Великобритания вводит ограничения, которые направлены на российские "экономические интересы, поддерживающие российскую военную машину".

Под санкции попали банк "Россия", "Индустриальный сберегательный банк", "Черноморский банк развития", "Генбанк", "Промсвязьбанк", а также три российских миллиардера из ближайшего окружения Путина – Геннадий Тимченко, Аркадий и Игорь Ротенберги.

"Санкции очень сильно ударят по России, и в случае вторжения мы собираемся сделать гораздо больше", – предупредил Джонсон и сообщил о готовности дальнейших санкций, которые будут разворачиваться вместе с Соединенными Штатами и Европейским союзом.

Канада

21 февраля министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что решительно осуждает действия РФ. "Канада вместе со своими партнерами и союзниками жестко отреагирует на это вопиющее пренебрежение международным правом. Мы готовимся ввести экономические санкции за эти действия", – предупредила она.

На следующий день премьер-министр Джастин Трюдо сообщил о введении санкций. Он считает действия России "наглой провокацией" и подчеркнул: "Не заблуждайтесь — это дальнейшее вторжение в суверенное государство". Трюдо отметил, что санкции будут действовать до полного восстановления территориальной целостности Украины.

Канадцам запрещены любые финансовые операции с так называемыми "ЛНР" и "ДНР", операции c суверенным долгом России и двумя российскими банками. Кроме того, санкции коснутся членов российского парламента, которые поддержали признание ОРДЛО.

Литва

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что "Россия должна быть признана такой, какая она есть: государством вне международных правил и цивилизованных норм".

Политик подчеркнул, что взятый Кремлем курс на эскалацию "должен быть встречен санкциями".

Латвия

Министерство иностранных дел Латвии обнародовало заявление, в котором действия Путина названы "продолжением наступления на независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, которое началось в 2014 году с оккупации Крыма".

"Грубо нарушая международное право, под сфабрикованным предлогом и распространяя ложную информацию, Россия стремится спровоцировать смену политического руководства и внешнеполитического курса Украины насильственными методами. Категорически осуждая действия России, Латвия призывает международное сообщество принять самые решительные меры, чтобы остановить российскую агрессию и предложить помощь Украине. Мы призываем международное сообщество к действию путем введения жестких экономических санкций против РФ и лиц, ответственных за посягательство на государственность Украины", – говорится в заявлении.

Эстония

МИД Эстонии еще до того, как Путин объявил о "признании" "ЛДНР", предупредил, что подобные действия будут расцениваться как грубое нарушение международного права. По словам министра иностранных дел Эвы-Марии Лийметс, такие действия приведут к расторжению Минских соглашений в одностороннем порядке.

"Наша позиция заключается в том, что действия России должны быть оценены немедленно и должны быть применены санкции", – отметила она.

Польша

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает признание "ЛДНР" равносильным отказу России от диалога.

"Это акт агрессии против Украины, на который необходимо ответить однозначным ответом и немедленными санкциями. Это единственный язык, который понимает Путин", – написал Моравецкий в Twitter.

Турция

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал решение России о признании оккупированных территорий Украины "неприемлемым" и призвал к "здравомыслию и уважению к нормам международного права". Он отметил, что Турция как страна Черноморского региона готовит и реализует ряд мер в связи с напряженностью между РФ и Украиной.

В заявлении, распространенном 21 февраля МИД Турции, действия России назвали "явным нарушением политического единства, суверенитета и территориальной целостности Украины". "Мы считаем это решение России неприемлемым и отвергаем его", – подчеркнули в ведомстве.

Германия

В ответ на действия России власти Германии приостановили сертификацию "Северного потока – 2".

Как заявил канцлер Германии Олаф Шольц, газопровод не может быть запущен в нынешних кризисных условиях, и подчеркнул, что без сертификации газопровод не сможет начать работу.

Шольц назвал действия Путина неоправданными и непонятными и подчеркнул, что действия Германии будут направлены на то, чтобы "предотвратить дальнейшую эскалацию, а вместе с ней и катастрофу".

Кроме того, 22 февраля министр обороны Кристин Ламбрехт сообщила, что Германия рассматривает возможность отправки дополнительных войск в Литву и другие страны восточного фланга НАТО.

Франция

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал решение РФ о признании незаконных вооруженных формирований "ЛДНР" "явным нарушением международных обязательств России" и посягательством на суверенитет Украины.

По сообщению пресс-службы Елисейского дворца, президент призвал собрать экстренное заседание Совета Безопасности ООН и принять адресные европейские санкции.

Австрия

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Австрия поддерживает введение санкций против России. По словам политика, признание независимости оккупированных территорий Украины противоречит Минским соглашениям, по этой причине посла России вызвали в МИД для дачи объяснений.

Если Россия продолжит "сочетать насилие и политику", Евросоюз подготовил режим интенсивных санкций, отметил Нехаммер. К этим мерам относится вывод из эксплуатации газопровода "Северный поток – 2". Политик добавил, что санкции могут быть "активированы нажатием кнопки", а их обход невозможен или максимально затруднителен благодаря хорошей подготовке Еврокомиссии.

Италия

Премьер-министр Италии Марио Драги назвал неприемлемым решение российских властей в отношении ОРДЛО. Он подчеркнул, что диалог остается важным путем разрешения конфликта. По его словам, вместе с европейскими партнерами и союзниками продолжаются контакты для поиска мирного решения. Но "мы уже определяемся с контекстом мер Евросоюза и санкций против России", подчеркнул Драги.

Япония

Правительство Японии приступило к согласованию санкций в отношении России сразу после выступления Путина. Как сообщило издание Yomiuri, планируется ограничить экспорт в РФ передовых технологий, включая полупроводники, технологии, связанные с искусственным интеллектом и робототехникой.

23 февраля стало известно, что в Японии запрещен выпуск российских облигаций и заморожены активы некоторых россиян, сообщает Reuters. Премьер-министр страны Фумио Кисида раскритиковал действия России, которые, по его словам, "явно наносят ущерб" суверенитету Украины, и призвал Кремль вернуться к дипломатии.

ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш серьезно обеспокоен решением РФ и призвал к мирному урегулированию конфликта на востоке Украины в соответствии с Минскими соглашениями.

"Генеральный секретарь считает решение РФ нарушающим территориальную целостность и суверенитет Украины и не соответствующим принципам Устава ООН. Организация Объединенных Наций, по-прежнему полностью поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ", – заявил спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Он добавил, что Гутерриш призывает стороны сосредоточить усилия на немедленном прекращении огня, защите людей и гражданской инфраструктуры, а также на "предотвращении любых действий и заявлений, которые могут привести к дальнейшей эскалации опасной ситуации в Украине и вокруг нее, на приоритете дипломатии для решения всех вопросов мирно".

НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил решение Путина.

"Это еще больше подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины, сводит на нет усилия по урегулированию конфликта и нарушает Минские соглашения, участником которых является Россия", – говорится в заявлении Столтенберга.

Он подчеркнул, что Донецк и Луганск являются частью Украины, а Москва "продолжает разжигать конфликт". По его словам, Кремль пытается создать предлог для нового вторжения в Украину.

"Союзники самым решительным образом призывают Россию выбрать путь дипломатии, немедленно свернуть масштабное наращивание военной мощи в Украине и вокруг нее и вывести свои войска из Украины", – добавил Столтенберг.

22 февраля после внеочередного заседания комиссии Украина – НАТО Столтенберг подчеркнул, что НАТО осуждает решение РФ. Он приветствовал санкции в отношении РФ, которые уже ввели союзники, в частности решение немецкого правительства, которое заявило о невозможности сертифицировать "Северный поток – 2".

"Сейчас Москва перешла от тайных попыток дестабилизировать Украину к открытым военным действиям. Это наносит ущерб усилиям по поиску мирного решения конфликта. И это имеет серьезные последствия для европейской безопасности. Это кризис, созданный только Россией. Мы воздаем должное Украине, которая не отвечает на неоднократные провокации со стороны России, за ее сдержанность. В течение нескольких месяцев Россия наращивала огромные вооруженные силы в Украине и вокруг нее. В том числе в Беларуси. С более чем 150 тыс. военнослужащих, истребителей и ударных вертолетов. Это самый опасный момент в европейской безопасности для поколения", – заявил генсек.

Евросоюз

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил действия Путина. По его словам, Россия как подписант Минских соглашений "несет четкую и прямую ответственность".

Решением о признании не подконтрольных правительству Украины регионов "независимыми государствами" Россия "нарушила свое обязательство работать в рамках нормандского формата и трехсторонней контактной группы по поиску мирного урегулирования этого конфликта, обязательство, которое она неоднократно повторяла, в том числе совсем недавно", добавил Боррель.

Он предостерег Россию от использования "недавно подписанных пактов с самопровозглашенными "республиками" в качестве предлога для дальнейших военных действий против Украины". По его словам, ЕС готов быстро принять широкие политические и экономические санкции.

Вечером 22 февраля министры иностранных дел Европейского союза согласовали первый пакет санкций. Боррель заявил, что документ был единогласно одобрен всеми странами-членами.

"Меры ударят по России, и ударят сильно. Сегодня мы договорились, что 351 депутат Думы, который проголосовал за это нарушение международного права и территориальной целостности и суверенитета Украины, будет внесен в санкционный список. Мы договорились, что будем преследовать 27 индивидуумов и компаний, которые играют роль в подрыве или угрозе украинской территориальной целостности, суверенитету и независимости", – подчеркнул Боррель.

Полный список будет обнародован 23 февраля. По данным "Радіо Свобода", в нем, в частности, министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава администрации президента Антон Вайно, большая группа российских военных, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, официальный представитель МИД России Мария Захарова, руководитель пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян, телеведущий-пропагандист Владимир Соловьев. Их активы будут заморожены, а им самим запретят на въезд в страны ЕС и транзит через них.

Главы Евросовета Шарль Мишель и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудили действия России. Лидеры Европейского союза разместили в своих Twitter-аккаунтах сообщение, в котором подчеркивается, что "признание двух сепаратистских территорий в Украине является вопиющим нарушением международного права, территориальной целостности Украины и Минских соглашений".

Мишель отметил, что Евросоюз и его партнеры отреагируют на решение Кремля "единством, твердостью и решимостью в знак солидарности с Украиной".

Фракция Европарламента "Европейская народная партия" (ЕНП) призвала ЕС немедленно ввести новые санкции.

"Эта односторонняя эскалация конфликта приведет к военной оккупации Россией Донецка и Луганска. Реакция ЕС должна быть немедленной. Нужно принять новый пакет санкций с целью постепенного и бескомпромиссного исключения России из европейской экономики", – заявил член Европарламента, председатель фракции ЕНП Манфред Вебер.

"[Президент России] Владимир Путин политически покончил с собой и отбросил свою страну на несколько десятилетий назад. За угрозы и применение силы Путин и его доверенные лица должны предстать перед международным трибуналом", – подчеркнула заместитель председателя фракции ЕНП по иностранным делам Раса Юкнявичене.

Она также призвала государства – члены ЕС немедленно ввести санкции против РФ и оказать Украине полную политическую, экономическую и военную поддержку.