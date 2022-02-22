Евросоюз введет санкции против всех российских депутатов, голосовавших за признание "ЛДНР"

"Сегодня мы договорились, что 351 депутат Думы, который проголосовал за это нарушение международного права и территориальной целостности и суверенитета Украины, будет внесен в санкционный список. Мы договорились, что будем преследовать 27 индивидуумов и компаний, которые играют роль в подрыве или угрозе украинской территориальной целостности, суверенитету и независимости", – подчеркнул он.
По словам Борреля, под санкции попадут физические и юридические лица, которые "принимали решение и ответственны за угрозу [украинскому суверенитету]", компании из сектора обороны, которые поддерживают финансово, материально, получают выгоду или играют другую роль в захвате и дестабилизации Украины, а также те, "кто ведет дезинформационную войну против Украины".
"Мы также применим санкции к банкам, которые финансируют тех, кто принимает решения и проводит операции на этих территориях", – добавил он.
Также Евросоюз наложит ограничения на экономические отношения между территориями, оккупированными "ЛДНР", и странами Евросоюза.
"И последнее, но не менее важное: мы [ограничим] возможности доступа российского государства и правительства к нашим капиталам и финансовому рынку и рынку услуг, ограничивая финансирование их политик посредством ограничения доступа к нашему финансовому рынку", – заключил Боррель.
Эти меры входят в первый пакет санкций против России, которые Брюссель намерен ввести из-за признания Москвой "независимости" оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями.
15 февраля 2022 года нижняя палата парламента России – Госдума – приняла обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании незаконных формирований "ЛНР" и "ДНР" как "независимых республик".
21 февраля Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.
Позже в тот же день Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира". Поздно вечером 21 февраля жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.
22 февраля Госдума, а следом за ней и верхняя палата парламента РФ – Совет Федерации – ратифицировали договоры РФ с "ЛДНР" о дружбе и взаимопомощи.
Действия РФ осудили в Евросоюзе и США. США уже ввели санкции против "ЛДНР". Президент США Джо Байден своим указом запретил американцам инвестировать, вести торговлю и финансовые операции с ОРДЛО. Также документ предусматривает возможность вводить санкции против лиц, которые после подписания указа продолжат вести экономическую деятельность в этих регионах, занимать высокие должности в компаниях, работающих в ОРДЛО, или сотрудничать с лицами, которые попадут под санкции по этому документу.
Великобритания ввела санкции против пяти российских банков и трех бизнесменов из РФ.
Канада и Евросоюз анонсировали санкции в связи с решением Путина.
22 февраля 2022 года Германия объявила, что приостановит сертификацию "Северного потока – 2" в связи с признанием РФ "ЛДНР".
В связи с происходящим был созван Совет нацбезопасности и обороны Украины, его заседание прервали, но не закрыли.
Зеленский заявил, что решение РФ о признании "независимости" так называемых "ЛДНР" Киев расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Также оно может означать односторонний выход РФ из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках нормандского формата, добавил Зеленский.
Верховная Рада приняла постановление, в котором заявила, что Россия, признав "независимость" террористов, в одностороннем порядке вышла из Минских соглашений.