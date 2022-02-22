Евросоюз введет санкции против всех российских депутатов, голосовавших за признание "ЛДНР"

Боррель (на фото) анонсировал санкции против российских депутатов и юрлиц Фото: EPA

"Сегодня мы договорились, что 351 депутат Думы, который проголосовал за это нарушение международного права и территориальной целостности и суверенитета Украины, будет внесен в санкционный список. Мы договорились, что будем преследовать 27 индивидуумов и компаний, которые играют роль в подрыве или угрозе украинской территориальной целостности, суверенитету и независимости", – подчеркнул он.

По словам Борреля, под санкции попадут физические и юридические лица, которые "принимали решение и ответственны за угрозу [украинскому суверенитету]", компании из сектора обороны, которые поддерживают финансово, материально, получают выгоду или играют другую роль в захвате и дестабилизации Украины, а также те, "кто ведет дезинформационную войну против Украины".

"Мы также применим санкции к банкам, которые финансируют тех, кто принимает решения и проводит операции на этих территориях", – добавил он.

Также Евросоюз наложит ограничения на экономические отношения между территориями, оккупированными "ЛДНР", и странами Евросоюза.

"И последнее, но не менее важное: мы [ограничим] возможности доступа российского государства и правительства к нашим капиталам и финансовому рынку и рынку услуг, ограничивая финансирование их политик посредством ограничения доступа к нашему финансовому рынку", – заключил Боррель.

Эти меры входят в первый пакет санкций против России, которые Брюссель намерен ввести из-за признания Москвой "независимости" оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины.