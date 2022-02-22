Великобритания намерена незамедлительно ввести экономические меры против РФ

"Мы незамедлительно применим пакет экономических санкций, которые люди ожидают. Причем они будут нацелены не только на Донбасс, Луганск и Донецк, но и на саму Россию, российские экономические интересы", – заявил Джонсон.

При этом британский премьер отметил, что это будет только первый пакет санкций против России, так как он ожидает еще больше "иррационального поведения РФ".

"Я боюсь, что [есть] все доказательства того, что [президент России Владимир] Путин действительно склонен к полномасштабному вторжению в Украину и захвату и порабощению независимой суверенной европейской страны", – добавил он.

Джонсон подчеркнул, что вскоре в Палате общин он расскажет о том, какие именно меры собирается принять Лондон.