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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Заявление Зеленского прямо нарушает закон "Об обороне Украины" и открывает Путину путь к сдаче всего украинского Донбасса – Бутусов

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Бутусов: Зеленский либо не понимает последствия своего бездействия, либо ступил на путь государственной измены
Бутусов: Зеленский либо не понимает последствия своего бездействия, либо ступил на путь государственной измены
Фото: Юрій Бутусов / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский должен принять решение о всеобщей или частичной мобилизации, введении военного положения в Украине или в отдельных ее регионах и о применении Вооруженных сил. Об этом 22 февраля заявил в Facebook главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

Бутусов раскритиковал выступление Зеленского после признания президентом России Владимиром Путиным "ЛДНР". По его словам, "заявление президента прямо нарушает закон "Об обороне Украины" и открывает Путину путь к сдаче всего украинского Донбасса".

По мнению журналиста, после агрессивных действий России Зеленский обязан прежде всего разорвать дипломатические отношения с РФ и ввести с ней визовый режим, подписать указ о частичной мобилизации военнослужащих оперативного резерва первой очереди и добровольцев, подписать указ о введении военного положения на территориях Донецкой и Луганской областей.

Также, по словам Бутусова, Зеленский должен внести на заседание Верховной Рады представление об объявлении состояния войны.

"Если эти меры Зеленский не применит сегодня, значит, масштабные маневры Путина, угрозы войной, морская блокада, массированные обстрелы наших войск на Донбассе, указ Путина "о признании независимости "ЛДНР", указ о введении российских войск на Донбасс – все это могло быть результатом сговора офиса президента с Кремлем", – написал журналист.

Верховная Рада, по словам Бутусова, должна самостоятельно инициировать все эти вопросы на своем заседании, поскольку Зеленский "либо не понимает последствия своего бездействия, либо ступил на путь государственной измены".

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7295700880470145

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями

21 февраля 2022 года Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания. 

Позже в тот же день президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".

Действия РФ осудили в Евросоюзе и США. США уже ввели санкции против "ЛДНР", ряд стран ограничения анонсировали. Байден своим указом запретил американцам инвестировать, вести торговлю и финансовые операции с ОРДЛО. Также документ предусматривает возможность вводить санкции против лиц, которые после подписания указа продолжат вести экономическую деятельность в этих регионах, занимать высокие должности в компаниях, работающих в ОРДЛО, или сотрудничать с лицами, которые попадут под санкции по этому документу.  

Решение о признании "ЛДНР" Путин принял на фоне резкой эскалации на Донбассе, которая наблюдается с 17 февраля, а также стягивания российских войск к границе с Украиной. По данным президента Украины Владимира Зеленского, у украинской границы находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. Западные страны предупреждают Украину, что Россия готовится к полномасштабному вторжению в Украину. Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев

Западные страны обещали, что в случае вторжения в Украину на РФ будут наложены жесткие санкции. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что введенные 21 февраля против "ЛДНР" ограничения являются дополнением к "быстрым и тяжелым экономическим мерам", которые США готовят с союзниками и партнерами, "если Россия продолжит вторжение в Украину". 

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 110 (публичные призывы к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории Украины, совершенные представителем власти) Уголовного кодекса Украины.

В связи с происходящим был созван Совет нацбезопасности и обороны Украины, его заседание прервали, но не закрыли.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение РФ о признании "независимости" так называемых "ЛДНР" Киев расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Также оно может означать односторонний выход РФ из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках нормандского формата, добавил Зеленский.

Теги: Россия, Владимир Путин, Донецк, Луганск, Юрий Бутусов, мобилизация, агрессия, добровольцы, оборона, вторжение, ДНР, Владимир Зеленский, российская агрессия, война в Украине, ЛНР, ЛДНР
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