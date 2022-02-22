Заявление Зеленского прямо нарушает закон "Об обороне Украины" и открывает Путину путь к сдаче всего украинского Донбасса – Бутусов

Бутусов раскритиковал выступление Зеленского после признания президентом России Владимиром Путиным "ЛДНР". По его словам, "заявление президента прямо нарушает закон "Об обороне Украины" и открывает Путину путь к сдаче всего украинского Донбасса".

По мнению журналиста, после агрессивных действий России Зеленский обязан прежде всего разорвать дипломатические отношения с РФ и ввести с ней визовый режим, подписать указ о частичной мобилизации военнослужащих оперативного резерва первой очереди и добровольцев, подписать указ о введении военного положения на территориях Донецкой и Луганской областей.

Также, по словам Бутусова, Зеленский должен внести на заседание Верховной Рады представление об объявлении состояния войны.

"Если эти меры Зеленский не применит сегодня, значит, масштабные маневры Путина, угрозы войной, морская блокада, массированные обстрелы наших войск на Донбассе, указ Путина "о признании независимости "ЛДНР", указ о введении российских войск на Донбасс – все это могло быть результатом сговора офиса президента с Кремлем", – написал журналист.

Верховная Рада, по словам Бутусова, должна самостоятельно инициировать все эти вопросы на своем заседании, поскольку Зеленский "либо не понимает последствия своего бездействия, либо ступил на путь государственной измены".