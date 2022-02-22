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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кремль сделал очередной шаг к возрождению СССР, впереди тяжелые испытания, но нас непременно ждет победа – глава Минобороны Украины

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Резников: Наш выбор очень прост защищать свою страну, свой дом, своих родных
Резников: Наш выбор очень прост – защищать свою страну, свой дом, своих родных
Фото: mil.gov.ua

Кремль сделал очередной шаг к возрождению Советского Союза, с новой Берлинской стеной, единственное, что отделяет от этого – Украина и украинская армия. Об этом говорится в обращении министра обороны Алексея Резникова к Вооруженным силам Украины, опубликованном 22 февраля на сайте оборонного ведомства страны.

"Наш выбор очень прост – защищать свою страну, свой дом, своих родных. Для нас ничего не изменилось, – отметил Резников. – Впереди тяжелые испытания. Будут потери. Придется пройти через боль, преодолеть страх и уныние. Но нас обязательно ждет победа. Мы на своей земле и за нами правда".

Глава Минобороны добавил, что армию поддерживает украинский народ, и это "признак того, что мы все делаем правильно".

Резников, комментируя признание "независимости" оккупированных территорий Украины президентом РФ Владимиром Путиным, подчеркнул, что после этого "мрак неопределенности упал".

"То, что вы знали восемь лет, теперь увидел весь мир. Благодаря вашему мужеству, самоотверженности и профессионализму были сломаны планы врага, который все эти годы вел подлую войну, прячась за женщинами и детьми… Вчера он показал свое настоящее лицо. Лицо преступника, желающего держать в заложниках свободный мир… Благодаря вам Европа осознала истинную цену избегания честных ответов", – заявил Резников.

По его словам, в настоящее время "все усилия военно-политического руководства государства и командования Вооруженных сил Украины направлены на укрепление обороны, в частности, на максимальное привлечение помощи партнеров".

"Многие на эмоциях будут подталкивать к хаотическим решениям. Мы этого не допустим. Наша сила – в единстве и уверенности. С холодной головой. Сохраняем спокойствие. Держим строй", – подытожил Резников.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями

21 февраля 2022 года Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания. 

Позже в тот же день Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".

21 февраля жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны российских танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.

Действия РФ осудили в Евросоюзе и США. США уже ввели санкции против "ЛДНР", ряд стран ограничения анонсировали. Президент США Джо Байден своим указом запретил американцам инвестировать, вести торговлю и финансовые операции с ОРДЛО. Также документ предусматривает возможность вводить санкции против лиц, которые после подписания указа продолжат вести экономическую деятельность в этих регионах, занимать высокие должности в компаниях, работающих в ОРДЛО, или сотрудничать с лицами, которые попадут под санкции по этому документу.  

Канада и Великобритания анонсировали санкции в связи с решением Путина.

В связи с происходящим был созван Совет нацбезопасности и обороны Украины, его заседание прервали, но не закрыли.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение РФ о признании "независимости" так называемых "ЛДНР" Киев расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Также оно может означать односторонний выход РФ из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках нормандского формата, добавил Зеленский.

Теги: Россия, Украина, СССР, армия, агрессия, Алексей Резников, ДНР, Минобороны, ВСУ, ЛНР, ОРДЛО, признание, ЛДНР, войска, обращение
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