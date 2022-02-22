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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы объединяемся перед угрозой и будем бороться дальше". Кличко выступил с обращением к украинцам

Виталий Кличко: Времени на разговоры нет. Эту ползучую оккупацию, кровопролитие, провокации и ложь, имперские амбиции нужно остановить
Виталий Кличко: Времени на разговоры нет. Эту ползучую оккупацию, кровопролитие, провокации и ложь, имперские амбиции нужно остановить
Фото: kmr.gov.ua

Украинцы у себя дома, и только им решать, как должна развиваться страна, поэтому они будут бороться дальше, заявил лидер партии УДАР, мэр Киева Виталий Кличко в своем обращении, опубликованном на сайте киевской мэрии. Городской голова столицы напомнил, что Русь была Киевской, еще когда на месте Москвы были болота.

"Россия фактически объявила Украине войну. В Донецке и Луганске куча российских войск, которые двигались туда всю ночь. Оперативно после выступления [президента РФ Владимира] Путина и признания им аббревиатурных образований зашла орда, которая называет себя "миротворцами". Агрессоры – миротворцы? Нелепость. И пренебрежение международным правом и суверенитетом независимых стран. Цинично и неадекватно правитель России поставил под сомнение существование Украинского государства и украинского народа. Замечу: Русь была Киевской, а Киев – величественным городом, еще когда где-то были болота и никто не представлял, что на них когда-нибудь появится Москва", – заявил Кличко.

Он подчеркнул, что Украина избрала свой путь и свое будущее, и они связаны не с Российской империей, а с цивилизованным демократическим содружеством стран.

"За этот выбор мы заплатили высокую цену. И отстаиваем его уже восемь лет, отражая российскую агрессию. Мы не боимся и будем бороться дальше. Мы верим в наши Вооруженные силы. Мы создаем территориальную оборону. Мы объединяемся перед угрозой. Объединяемся независимо от политических убеждений, симпатий или эмоций. Мы должны быть единым фронтом. На нашей стороне справедливость и правда. Мы у себя дома, и нам решать, как должна развиваться наша страна. Это испытания, через которые мы должны пройти. Решительно, все вместе, с холодным разумом и выдержкой. Чтобы сохранить государство. Чтобы Украина стала сильной и успешной", – заявил лидер партии УДАР.

Кличко подчеркнул, что партнеры Украины должны ввести весь пакет санкций против агрессора, который согласовали страны ЕС и НАТО.

"Мы благодарим лидеров тех государств, которые уже заявили о готовности применить санкции. Времени на разговоры нет. Эту ползучую оккупацию, кровопролитие, провокации и ложь, имперские амбиции нужно остановить. Потому что аппетиты агрессора будут расти. И не только относительно Украины", – подчеркнул Кличко.

Он напомнил, что побеждают не только силой, но и духом, и украинцы это доказывали не раз.

Контекст:

21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Путин также попросил Федеральное собрание РФ ратифицировать "договоры о дружбе и взаимопомощи" с обеими "республиками".

Этому предшествовала эскалация на линии разграничения и провокации со стороны боевиков – начиная с 17 февраля количество обстрелов на Донбассе со стороны пророссийских незаконных вооруженных формирований выросло на порядок

Еще с конца октября американские СМИ начали сообщать, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни. В то же время украинские власти заявляли, что западные страны преувеличивают опасностьМинистр обороны Украины Алексей Резников 14 февраля заявил, что вблизи границы Украины находится 125 тыс. наземного компонента войск РФ

Указы Путина о признании "независимости" оккупированных территорий Украины официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира". 21 февраля жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны российских танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.

Действия РФ осудили в Евросоюзе и США. США уже ввели санкции против "ЛДНР", ряд стран ограничения анонсировали. Президент США Джо Байден своим указом запретил американцам инвестировать, вести торговлю и финансовые операции с ОРДЛО. Также документ предусматривает возможность вводить санкции против лиц, которые после подписания указа продолжат вести экономическую деятельность в этих регионах, занимать высокие должности в компаниях, работающих в ОРДЛО, или сотрудничать с лицами, которые попадут под санкции по этому документу.  

Канада и Великобритания анонсировали санкции в связи с решением Путина.

В связи с происходящим в ночь на 22 февраля был созван Совет нацбезопасности и обороны Украины, его заседание прервали, но не закрыли.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение РФ о признании "независимости" так называемых "ЛДНР" Киев расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Также оно может означать односторонний выход РФ из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках нормандского формата, добавил Зеленский.

Теги: Россия, Киев, Виталий Кличко, Донецк, Украина, УДАР, Донбасс, оккупация, ДНР, российская агрессия, украинцы, ЛНР, суверенитет, ОРДЛО, ЛДНР, ЕС
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