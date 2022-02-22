"Мы объединяемся перед угрозой и будем бороться дальше". Кличко выступил с обращением к украинцам

Виталий Кличко: Времени на разговоры нет. Эту ползучую оккупацию, кровопролитие, провокации и ложь, имперские амбиции нужно остановить Фото: kmr.gov.ua

"Россия фактически объявила Украине войну. В Донецке и Луганске куча российских войск, которые двигались туда всю ночь. Оперативно после выступления [президента РФ Владимира] Путина и признания им аббревиатурных образований зашла орда, которая называет себя "миротворцами". Агрессоры – миротворцы? Нелепость. И пренебрежение международным правом и суверенитетом независимых стран. Цинично и неадекватно правитель России поставил под сомнение существование Украинского государства и украинского народа. Замечу: Русь была Киевской, а Киев – величественным городом, еще когда где-то были болота и никто не представлял, что на них когда-нибудь появится Москва", – заявил Кличко.

Он подчеркнул, что Украина избрала свой путь и свое будущее, и они связаны не с Российской империей, а с цивилизованным демократическим содружеством стран.

"За этот выбор мы заплатили высокую цену. И отстаиваем его уже восемь лет, отражая российскую агрессию. Мы не боимся и будем бороться дальше. Мы верим в наши Вооруженные силы. Мы создаем территориальную оборону. Мы объединяемся перед угрозой. Объединяемся независимо от политических убеждений, симпатий или эмоций. Мы должны быть единым фронтом. На нашей стороне справедливость и правда. Мы у себя дома, и нам решать, как должна развиваться наша страна. Это испытания, через которые мы должны пройти. Решительно, все вместе, с холодным разумом и выдержкой. Чтобы сохранить государство. Чтобы Украина стала сильной и успешной", – заявил лидер партии УДАР.

Кличко подчеркнул, что партнеры Украины должны ввести весь пакет санкций против агрессора, который согласовали страны ЕС и НАТО.

"Мы благодарим лидеров тех государств, которые уже заявили о готовности применить санкции. Времени на разговоры нет. Эту ползучую оккупацию, кровопролитие, провокации и ложь, имперские амбиции нужно остановить. Потому что аппетиты агрессора будут расти. И не только относительно Украины", – подчеркнул Кличко.

Он напомнил, что побеждают не только силой, но и духом, и украинцы это доказывали не раз.