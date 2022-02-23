МИД Украины рекомендовал украинцам немедленно выехать из РФ

"В связи с усилением российской агрессии против Украины, что, в частности, может привести к существенному ограничению возможностей предоставления консульской помощи на территории Российской Федерации, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране, – немедленно покинуть ее территорию", – подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что пренебрежение этими рекомендациями "значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинских граждан в Российской Федерации".

В МИД указали, что в случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, граждане Украины могут обратиться в посольство Украины, а также в консульства в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске.