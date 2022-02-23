МИД Украины рекомендовал украинцам немедленно выехать из РФ

"В связи с усилением российской агрессии против Украины, что, в частности, может привести к существенному ограничению возможностей предоставления консульской помощи на территории Российской Федерации, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране, – немедленно покинуть ее территорию", – подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что пренебрежение этими рекомендациями "значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинских граждан в Российской Федерации".
В МИД указали, что в случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, граждане Украины могут обратиться в посольство Украины, а также в консульства в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске.
Рекомендации МИД обнародованы на фоне сообщений о возможном вторжении РФ в Украину.
21 февраля 2022 года Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.
Позже в тот же день президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира". Поздно вечером 21 февраля жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.
22 февраля Госдума (нижняя палата российского парламента), а следом за ней и верхняя палата парламента РФ – Совет Федерации – ратифицировали договоры России с "ЛДНР" о дружбе и взаимопомощи.
Путин в этот же день заявил, что РФ признала "ЛДНР" "в границах Луганской и Донецкой областей".