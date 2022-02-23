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МИД Украины рекомендовал украинцам немедленно выехать из РФ

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Пренебрежение рекомендациями "значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинских граждан в Российской Федерации", отметили в МИД Украины
Пренебрежение рекомендациями "значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинских граждан в Российской Федерации", отметили в МИД Украины
Фото: depositphotos.com

Министерство иностранных дел Украины из-за усиления агрессии РФ рекомендовало украинцам воздержаться от любых поездок в Россию. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 23 февраля на сайте МИД Украины.

"В связи с усилением российской агрессии против Украины, что, в частности, может привести к существенному ограничению возможностей предоставления консульской помощи на территории Российской Федерации, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране, – немедленно покинуть ее территорию", – подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что пренебрежение этими рекомендациями "значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинских граждан в Российской Федерации".

В МИД указали, что в случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, граждане Украины могут обратиться в посольство Украины, а также в консульства в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске.

Контекст:

Рекомендации МИД обнародованы на фоне сообщений о возможном вторжении РФ в Украину.

21 февраля 2022 года Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.

Позже в тот же день президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира". Поздно вечером 21 февраля жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.

22 февраля Госдума (нижняя палата российского парламента), а следом за ней и верхняя палата парламента РФ – Совет Федерации – ратифицировали договоры России с "ЛДНР" о дружбе и взаимопомощи.

Путин в этот же день заявил, что РФ признала "ЛДНР" "в границах Луганской и Донецкой областей".

Теги: Россия, Украина, МИД Украины, Санкт-Петербург, Ростов, агрессия, помощь, Новосибирск, Екатеринбург, украинцы, консульство, посольство Украины, безопасность
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