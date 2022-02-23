Гутерриш заявил, что российские войска на Донбассе не являются миротворцами

Гутерриш: Принципы Устава ООН – это не порционное меню. Их нельзя применять выборочно Фото: EPA

Гутерриш заявил, что мир переживает "крупнейший глобальный кризис мира и безопасности за последние годы".

"Решение Российской Федерации признать так называемую независимость отдельных районов Донецкой и Луганской областей является нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины. Такая односторонняя мера прямо противоречит принципам Устава ООН и несовместима с так называемой Декларацией о дружественных отношениях Генеральной Ассамблеи, которую Международный суд неоднократно цитировал как представляющую международное право. Это также смертельный удар по Минским соглашениям, одобренным Советом Безопасности ООН. Принципы Устава ООН – это не порционное меню. Их нельзя применять выборочно", – заявил генсек.

Он подчеркнул, что страны – члены ООН приняли Устав и должны его соблюдать.

"Меня также беспокоит извращение концепции поддержания мира. Я горжусь достижениями операций ООН по поддержанию мира, в которых так много "голубых касок" пожертвовали своими жизнями, чтобы защитить мирных жителей. Когда войска одной страны входят на территорию другой страны без ее согласия, они не являются беспристрастными миротворцами. Они вовсе не миротворцы", – заявил Гутерриш.

Генсек подчеркнул, что ООН полностью поддерживает суверенитет, политическую независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

Он призвал вернуться за стол переговоров.

Гутерриш, отвечая на вопросы журналистов, прокомментировал также заявления российских властей о якобы "геноциде" против людей, проживающих в ОРДЛО, со стороны Украины.

"Геноцид – это преступление, у которого есть четкое определение, и использовать его [определение] следует в соответствии с международным законодательством. Я думаю, это не тот случай", – сказал он.

