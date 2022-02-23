Гутерриш заявил, что российские войска на Донбассе не являются миротворцами

Гутерриш заявил, что мир переживает "крупнейший глобальный кризис мира и безопасности за последние годы".
"Решение Российской Федерации признать так называемую независимость отдельных районов Донецкой и Луганской областей является нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины. Такая односторонняя мера прямо противоречит принципам Устава ООН и несовместима с так называемой Декларацией о дружественных отношениях Генеральной Ассамблеи, которую Международный суд неоднократно цитировал как представляющую международное право. Это также смертельный удар по Минским соглашениям, одобренным Советом Безопасности ООН. Принципы Устава ООН – это не порционное меню. Их нельзя применять выборочно", – заявил генсек.
Он подчеркнул, что страны – члены ООН приняли Устав и должны его соблюдать.
"Меня также беспокоит извращение концепции поддержания мира. Я горжусь достижениями операций ООН по поддержанию мира, в которых так много "голубых касок" пожертвовали своими жизнями, чтобы защитить мирных жителей. Когда войска одной страны входят на территорию другой страны без ее согласия, они не являются беспристрастными миротворцами. Они вовсе не миротворцы", – заявил Гутерриш.
Генсек подчеркнул, что ООН полностью поддерживает суверенитет, политическую независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.
Он призвал вернуться за стол переговоров.
Гутерриш, отвечая на вопросы журналистов, прокомментировал также заявления российских властей о якобы "геноциде" против людей, проживающих в ОРДЛО, со стороны Украины.
"Геноцид – это преступление, у которого есть четкое определение, и использовать его [определение] следует в соответствии с международным законодательством. Я думаю, это не тот случай", – сказал он.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на Донбассе. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
После признания "ЛДНР" западные страны анонсировали санкции против России. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что решение РФ о признании "независимости" так называемых "ЛДНР" Киев расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Также оно может означать односторонний выход РФ из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках нормандского формата, добавил Зеленский.
Решение о признании "ЛДНР" президент РФ Владимир Путин принял на фоне резкой эскалации на Донбассе, которая наблюдается с 17 февраля, а также стягивания российских войск к границе с Украиной. По данным Зеленского, у украинской границы находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. Западные страны предупреждают, что Россия готовится к вторжению в Украину. Президент США Джо Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев.