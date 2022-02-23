Илларионов: Путина рисовали как монстра и чудовище, а он взял и съел чижика. Двух чижиков

Илларионов: Возможно, Путин понимает, что вообще ничего не может получить от Украины, но хотя бы давайте вот эти два образования Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"[Подозревал ли я, что Путин может пойти на признание ОРДЛО?] Да, эта опция всегда существовала. Но вероятность этого варианта рассматривалась как не очень высокая, потому что считалось, что для Путина все равно остается критически важным добиться победы над Украиной, установления контроля над Украиной", – сказал Илларионов.

Эксперт объяснил, что в начале конфликта с Украиной Путин для этого пытался использовать военные методы, но поняв, что "Вооруженные силы Украины точно не менее эффективны и по качеству не уступают российским войскам", он отказался от этого пути и сделал все, чтобы были подписаны невыгодные для Украины Минские соглашения по урегулированию конфликта на Донбассе.

"Поскольку военный путь был закрыт, оставался один этот квазидипломатический. Разорвав Минские соглашения путем признания "ДНР" и "ЛНР", Путин автоматически не может использовать аргумент "их там нет", он там есть, он официально признается агрессором. Не только с точки зрения любого сколько-нибудь грамотного человека, но и по всем параметрам. Он является человеком, нарушившим не только международное право, но также и Минские соглашения, не являющиеся международным правом", – отметил Илларионов.

Он подчеркнул, что пока точно неизвестно, почему Путин пошел на признание "ЛДНР".

"Мы до конца этого сейчас не знаем. Это действительно то решение, вероятность которого всегда рассматривалась как не очень высокая. И это, кстати говоря, то решение, которое не предусматривала хваленая американская разведка... [Что будет дальше?] Легализация находящихся на территории ОРДЛО регулярных российских вооруженных сил, создание там военных баз под официально российскими флагами, но все это усугубляет положение Путина. Да, его рисовали как монстра и чудовища, а он взял и съел чижика. Точнее, двух чижиков. Возможно, он понимает, что вообще ничего не может получить от Украины, но хотя бы давайте вот эти два образования", – предположил Илларионов.

Аналитик прогнозирует, что в дальнейшем Путин не прекратит давление на Украину.

"Это не значит, что прекратится психологическое давление на Украину, что прекратится военное давление угрозами. Это, видимо, будет продолжаться. Но по большому счету важнейший и самый опасный инструмент под названием "Минские соглашения", который Путин использовал в течение семи лет, перестал действовать", – сказал Илларионов.

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