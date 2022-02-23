Илларионов: Путина рисовали как монстра и чудовище, а он взял и съел чижика. Двух чижиков

"[Подозревал ли я, что Путин может пойти на признание ОРДЛО?] Да, эта опция всегда существовала. Но вероятность этого варианта рассматривалась как не очень высокая, потому что считалось, что для Путина все равно остается критически важным добиться победы над Украиной, установления контроля над Украиной", – сказал Илларионов.
Эксперт объяснил, что в начале конфликта с Украиной Путин для этого пытался использовать военные методы, но поняв, что "Вооруженные силы Украины точно не менее эффективны и по качеству не уступают российским войскам", он отказался от этого пути и сделал все, чтобы были подписаны невыгодные для Украины Минские соглашения по урегулированию конфликта на Донбассе.
"Поскольку военный путь был закрыт, оставался один этот квазидипломатический. Разорвав Минские соглашения путем признания "ДНР" и "ЛНР", Путин автоматически не может использовать аргумент "их там нет", он там есть, он официально признается агрессором. Не только с точки зрения любого сколько-нибудь грамотного человека, но и по всем параметрам. Он является человеком, нарушившим не только международное право, но также и Минские соглашения, не являющиеся международным правом", – отметил Илларионов.
Он подчеркнул, что пока точно неизвестно, почему Путин пошел на признание "ЛДНР".
"Мы до конца этого сейчас не знаем. Это действительно то решение, вероятность которого всегда рассматривалась как не очень высокая. И это, кстати говоря, то решение, которое не предусматривала хваленая американская разведка... [Что будет дальше?] Легализация находящихся на территории ОРДЛО регулярных российских вооруженных сил, создание там военных баз под официально российскими флагами, но все это усугубляет положение Путина. Да, его рисовали как монстра и чудовища, а он взял и съел чижика. Точнее, двух чижиков. Возможно, он понимает, что вообще ничего не может получить от Украины, но хотя бы давайте вот эти два образования", – предположил Илларионов.
Аналитик прогнозирует, что в дальнейшем Путин не прекратит давление на Украину.
"Это не значит, что прекратится психологическое давление на Украину, что прекратится военное давление угрозами. Это, видимо, будет продолжаться. Но по большому счету важнейший и самый опасный инструмент под названием "Минские соглашения", который Путин использовал в течение семи лет, перестал действовать", – сказал Илларионов.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями.
21 февраля Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания. Позже в тот же день Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы. Они предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира". 22 февраля Госдума, а следом за ней и Совет Федерации ратифицировали договоры РФ с "ЛДНР" о дружбе и взаимопомощи, а Путин заявил, что РФ признала "ЛДНР" в границах Луганской и Донецкой областей (вооруженные группировки контролируют только часть этих регионов).
Великобритания, США, Канала и Япония уже ввели санкции против России из-за признания "ЛДНР". В частности, Вашингтон наложил ограничения на суверенный долг России. Германия решила приостановить сертификацию газопровода "Северный поток – 2", который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев расценивает последние шаги РФ как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, и объявил о призыве резервистов.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов анонсировал введение чрезвычайного положения в стране. Это решение еще должна поддержать Верховная Рада.