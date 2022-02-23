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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Дуда: Санкции против РФ должны быть очень сильными

Дуда: Нет сомнений, что это Россия уже несколько раз была агрессором, но никто не атаковал РФ
Дуда: Нет сомнений, что это Россия уже несколько раз была агрессором, но никто не атаковал РФ
Фото: EPA

Президент Польши Анджей Дуда выступил за жесткие санкции против России в связи с ее агрессией против Украины. Об этом он сказал 23 февраля на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Литвы Гитанасом Науседой, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Нет сомнений, что это Россия уже несколько раз была агрессором, но никто не атаковал РФ. Не Россия все это время была под угрозой, а государства, которые когда-то были в СССР и которые после 1991 года обрели независимость. Это на них нападала Россия. Первой была Грузия, потом Украина. Сегодня – вновь Украина", – заявил он.

Дуда выразил надежду, что Россию удастся остановить мирным путем.

"Хотя, к сожалению, принимаю во внимание и то, что санкции должны быть очень сильными. И как сосед Польши, потому что Польша граничит с Калининградской областью, я буду с сожалением поддерживать санкции, которые сделают невозможными путешествия для граждан России. Но если президент Путин будет и дальше вести себя таким образом, будет топтать международное право, атаковать мирные государства, забирать право жить в мире у других людей, таких, как граждане Украины, эти далекоидущие шаги будут необходимыми", – заявил президент Польши.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на Донбассе. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

После признания "ЛДНР" западные страны анонсировали санкции против России. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что решение РФ о признании "независимости" так называемых "ЛДНР" Киев расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Также оно может означать односторонний выход РФ из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках нормандского формата, добавил Зеленский.

Решение о признании "ЛДНР" президент РФ Владимир Путин принял на фоне резкой эскалации на Донбассе, которая наблюдается с 17 февраля, а также стягивания российских войск к границе с Украиной. По данным Зеленского, у украинской границы находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. Западные страны предупреждают, что Россия готовится к вторжению в Украину. Президент США Джо Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Польша, санкции, российская агрессия, Анджей Дуда
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