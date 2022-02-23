Дуда: Санкции против РФ должны быть очень сильными

Дуда: Нет сомнений, что это Россия уже несколько раз была агрессором, но никто не атаковал РФ Фото: EPA

"Нет сомнений, что это Россия уже несколько раз была агрессором, но никто не атаковал РФ. Не Россия все это время была под угрозой, а государства, которые когда-то были в СССР и которые после 1991 года обрели независимость. Это на них нападала Россия. Первой была Грузия, потом Украина. Сегодня – вновь Украина", – заявил он.

Дуда выразил надежду, что Россию удастся остановить мирным путем.

"Хотя, к сожалению, принимаю во внимание и то, что санкции должны быть очень сильными. И как сосед Польши, потому что Польша граничит с Калининградской областью, я буду с сожалением поддерживать санкции, которые сделают невозможными путешествия для граждан России. Но если президент Путин будет и дальше вести себя таким образом, будет топтать международное право, атаковать мирные государства, забирать право жить в мире у других людей, таких, как граждане Украины, эти далекоидущие шаги будут необходимыми", – заявил президент Польши.