"Ну бля, п…здец, мне уже звонят из "Суспільного". Нардеп от "Слуги народа" оконфузился после того, как не проголосовал за санкции против причастных к признанию РФ "ЛДНР". Видео

Об этом свидетельствуют данные о голосовании, опубликованные на сайте парламента.

После этого, в перерыве заседания, Любота подошел к первому заместителю главы Верховной Рады Александру Корниенко и попытался выяснить, почему он указан как не голосовавший за документ.

Скриншот: rada.gov.ua

Корниенко не выключил микрофон, поэтому его диалог с нардепом попал в эфир трансляции пленарного заседания парламента. Видеофрагмент опубликован в Telegram издания "ГОРДОН".

Корниенко: Прошу записаться народным депутатам. В общей сложности шесть минут – до трех минут каждому.

Любота: Прочтите, пожалуйста, мое заявление, что я…

Корниенко: Прочту, потом…

Любота: Ну бля, п...здец, мне уже звонят из "Суспільного", чего ты, бл...дь, не голосовал, что за х…йня? Ну що це таке?

Корниенко: Чего ты не голосовал?

Любота: По санкциям, бл...дь, у меня не засчитался, бля.

После этого Корниенко выключил микрофон.

Позже Любота в комментарии Общественному пояснил, что не проголосовал за санкции "по техническим причинам", якобы "не сработала кнопка".

"Не сработала кнопка, написал заявление на главу Верховной Рады. Я голосовал за", – сказал нардеп.