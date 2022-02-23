"Ну бля, п…здец, мне уже звонят из "Суспільного". Нардеп от "Слуги народа" оконфузился после того, как не проголосовал за санкции против причастных к признанию РФ "ЛДНР". Видео

Об этом свидетельствуют данные о голосовании, опубликованные на сайте парламента.
После этого, в перерыве заседания, Любота подошел к первому заместителю главы Верховной Рады Александру Корниенко и попытался выяснить, почему он указан как не голосовавший за документ.
Корниенко не выключил микрофон, поэтому его диалог с нардепом попал в эфир трансляции пленарного заседания парламента. Видеофрагмент опубликован в Telegram издания "ГОРДОН".
Корниенко: Прошу записаться народным депутатам. В общей сложности шесть минут – до трех минут каждому.
Любота: Прочтите, пожалуйста, мое заявление, что я…
Корниенко: Прочту, потом…
Любота: Ну бля, п...здец, мне уже звонят из "Суспільного", чего ты, бл...дь, не голосовал, что за х…йня? Ну що це таке?
Корниенко: Чего ты не голосовал?
Любота: По санкциям, бл...дь, у меня не засчитался, бля.
После этого Корниенко выключил микрофон.
Позже Любота в комментарии Общественному пояснил, что не проголосовал за санкции "по техническим причинам", якобы "не сработала кнопка".
"Не сработала кнопка, написал заявление на главу Верховной Рады. Я голосовал за", – сказал нардеп.
Верховная Рада рекомендовала СНБО Украины ввести санкции против причастных к признанию Россией "ЛДНР", за соответствующее постановление проголосовало 322 народных депутата. Всего в списке – 351 гражданин РФ, среди них – депутаты Госдумы, члены Совета безопасности РФ и Совета Федерации.
15 февраля нижняя палата парламента России – Госдума – приняла обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании незаконных формирований "ЛНР" и "ДНР" как "независимых республик".
21 февраля Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.
Позже в тот же день Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира". Поздно вечером 21 февраля жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.
22 февраля Госдума, а следом за ней и верхняя палата парламента РФ – Совет Федерации – ратифицировали договоры РФ с "ЛДНР" о дружбе и взаимопомощи.
Действия РФ осудили в Евросоюзе и США.
США ввели санкции против "ЛДНР", российских банков и суверенного долга, а также семей элит. Великобритания – против пяти российских банков и трех бизнесменов из РФ, Германия решила приостановить сертификацию "Северного потока – 2". Санкции против РФ ввели также Канада и Япония.
Решение о признании "ЛДНР" Путин принял на фоне резкой эскалации на Донбассе, которая наблюдается с 17 февраля, а также стягивания российских войск к границе с Украиной. По данным президента Украины Владимира Зеленского, у украинской границы находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. Западные страны предупреждают, что Россия готовится к вторжению в Украину. Президент США Джо Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев.