В Украине ввели чрезвычайное положение, Байден подписал указ о санкциях против "Северного потока – 2". Главное за день

В Украине ввели чрезвычайное положение

Верховная Рада на внеочередном заседании 23 февраля утвердила указ президента Украины Владимира Зеленского о введении режима чрезвычайного положения на территории Украины (кроме Донецкой и Луганской областей). Режим ЧП будет введен 24 февраля сроком на 30 дней.

Байден ввел санкции против "Северного потока – 2"

Президент США Джо Байден поручил своей администрации ввести санкции против Nord Stream 2 AG – компании – оператора российского газопровода "Северный поток – 2".

США без колебаний будут предпринимать новые шаги, если Россия продолжит эскалацию, сказал глава Белого дома.

ЕС ввел санкции против РФ за признание "ЛДНР"

Совет Европейского союза ввел санкции против России за признание незаконных вооруженных формирований "ЛДНР" и последующее решение о вводе войск на территорию временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

Под санкции ЕС попадет 351 депутат Госдумы, голосовавший 15 февраля за обращение к президенту РФ о признании боевиков. Кроме того, адресные ограничения коснутся 27 высокопоставленных чиновников и юридических лиц, которые причастны к подрыву или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Новая DDoS-атака на украинские сайты

Около 16.00 23 февраля в Украине перестали работать ряд сайтов государсвтеных органов.

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о массовой DDoS-атаке на Украину.

МВФ начинает пересмотр программы для Украины

Международный валютный фонд начинает второй пересмотр программы для Украины.

Украинцы массово жертвуют деньги на армию

Украинский благотворительный фонд "Вернись живым", который помогает украинским военным, воюющим на Донбассе, за сутки 22 февраля собрал 20,5 млн грн. В фонде отметили, что это больше, чем за весь 2021 год.

Пожертвовать деньги фонду можно, используя реквизиты, опубликованные на его сайте.