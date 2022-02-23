"Путин дал миру стимул отказаться от российского газа". Байден поручил ввести санкции против "Северного потока – 2"

Санкции против "Северного потока – 2" являются частью первого транша ограничений в ответ на агрессию РФ против Украины, сказал Байден Фото: ЕРА

"С тех пор, как Россия начала развертывание войск на украинской границе, Соединенные Штаты тесно сотрудничают с нашими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить сильный, консолидированный ответ. Как я уже говорил во время встречи с канцлером [Германии Олафом] Шольцем в начале этого месяца, Германия была лидером в этих усилиях, и мы тесно координировали наши усилия по остановке трубопровода "Северный поток – 2" в случае дальнейшего вторжения России в Украину", – заявил Байден.

Он напомнил, что 22 февраля Германия решила приостановить сертификацию газопровода.

"Сегодня я поручил своей администрации ввести санкции против компании Nord Stream 2 AG и ее корпоративных руководителей. Эти шаги являются еще одной частью нашего первого транша санкций в ответ на действия России в Украине", – подчеркнул Байден.

США без колебаний будут предпринимать новые шаги в этом направлении, если Россия продолжит эскалацию, сказал глава Белого дома.

"Своими действиями президент [России Владимир] Путин дал миру мощный стимул отказаться от российского газа и перейти на другие виды энергии", – добавил Байден и поблагодарил Шольца "за партнерство и приверженность стремлению привлечь Россию к ответственности".