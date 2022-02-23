"Путин дал миру стимул отказаться от российского газа". Байден поручил ввести санкции против "Северного потока – 2"

"С тех пор, как Россия начала развертывание войск на украинской границе, Соединенные Штаты тесно сотрудничают с нашими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить сильный, консолидированный ответ. Как я уже говорил во время встречи с канцлером [Германии Олафом] Шольцем в начале этого месяца, Германия была лидером в этих усилиях, и мы тесно координировали наши усилия по остановке трубопровода "Северный поток – 2" в случае дальнейшего вторжения России в Украину", – заявил Байден.
Он напомнил, что 22 февраля Германия решила приостановить сертификацию газопровода.
"Сегодня я поручил своей администрации ввести санкции против компании Nord Stream 2 AG и ее корпоративных руководителей. Эти шаги являются еще одной частью нашего первого транша санкций в ответ на действия России в Украине", – подчеркнул Байден.
США без колебаний будут предпринимать новые шаги в этом направлении, если Россия продолжит эскалацию, сказал глава Белого дома.
"Своими действиями президент [России Владимир] Путин дал миру мощный стимул отказаться от российского газа и перейти на другие виды энергии", – добавил Байден и поблагодарил Шольца "за партнерство и приверженность стремлению привлечь Россию к ответственности".
Строительство "Северного потока – 2", который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершено. 29 декабря 2021 года глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что первая и вторая нитки газопровода находятся под рабочим давлением и "полностью готовы к эксплуатации".
Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.
22 февраля власти Германии заявили, что приостановят сертификацию "Северного потока – 2".
Решение о приостановке сертификации газопровода было принято после того, как Путин 21 февраля объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что решение об остановке сертификации газопровода должно стать бесповоротным.