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"Путин дал миру стимул отказаться от российского газа". Байден поручил ввести санкции против "Северного потока – 2"

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Санкции против "Северного потока 2" являются частью первого транша ограничений в ответ на агрессию РФ против Украины, сказал Байден
Санкции против "Северного потока – 2" являются частью первого транша ограничений в ответ на агрессию РФ против Украины, сказал Байден
Фото: ЕРА

Президент США Джо Байден поручил своей администрации ввести санкции против Nord Stream 2 AG – компании – оператора российского газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщил сайт Белого дома 23 февраля.

"С тех пор, как Россия начала развертывание войск на украинской границе, Соединенные Штаты тесно сотрудничают с нашими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить сильный, консолидированный ответ. Как я уже говорил во время встречи с канцлером [Германии Олафом] Шольцем в начале этого месяца, Германия была лидером в этих усилиях, и мы тесно координировали наши усилия по остановке трубопровода "Северный поток – 2" в случае дальнейшего вторжения России в Украину", – заявил Байден. 

Он напомнил, что 22 февраля Германия решила приостановить сертификацию газопровода. 

"Сегодня я поручил своей администрации ввести санкции против компании Nord Stream 2 AG и ее корпоративных руководителей. Эти шаги являются еще одной частью нашего первого транша санкций в ответ на действия России в Украине", – подчеркнул Байден. 

США без колебаний будут предпринимать новые шаги в этом направлении, если Россия продолжит эскалацию, сказал глава Белого дома. 

"Своими действиями президент [России Владимир] Путин дал миру мощный стимул отказаться от российского газа и перейти на другие виды энергии", – добавил Байден и поблагодарил Шольца "за партнерство и приверженность стремлению привлечь Россию к ответственности".

Контекст:

Строительство "Северного потока – 2", который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершено. 29 декабря 2021 года глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что первая и вторая нитки газопровода находятся под рабочим давлением и "полностью готовы к эксплуатации".

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

22 февраля власти Германии заявили, что приостановят сертификацию "Северного потока – 2".

Решение о приостановке сертификации газопровода было принято после того, как Путин 21 февраля объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что решение об остановке сертификации газопровода должно стать бесповоротным.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, США, газ, Джо Байден, российская агрессия, война в Украине, война на Донбассе, Северный поток – 2
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