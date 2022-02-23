Сайты Кабмина Украины, Рады, СБУ и МИД перестали работать. В Минцифры объяснили, что происходит

В частности, не открываются сайты Кабинета Министров Украины, Верховной Рады, Министерства иностранных дел.
Сайт Службы безопасности Украины не выдает ошибку, но и не загружается.
При этом сайт Минобороны, который в январе и феврале дважды подвергался кибератакам, работает. Сайт правительства в здании Кабмина работает, отмечает Общественное.
Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Telegram, что сейчас идет массовая DDoS-атака на Украину.
"Приблизительно с 16.00 началась очередная массовая DDoS-атака на наше государство. Есть соответствующие данные из ряда банков, также наблюдаются проблемы с доступом к веб-сайтам Рады (уже работает), КМУ и МИД. Это связано с переключением трафика на другого провайдера для минимизации ущерба от атаки. Портал и мобильное приложение "Дія" успешно преодолевают текущую атаку и продолжает работать стабильно", – проинформировал вице-премьер.
15 февраля стало известно, что в работе банковских сервисов "ПриватБанка" и "Ощадбанка", а также сайтов Минобороны и ВСУ наблюдались сбои. Как позже сообщили в Госспецсвязи, их причиной стала мощная DDoS-атака. Сооснователь Monobank Олег Гороховский сообщил, что атаке подверглись почти все украинские банки.
К 19.30 работа банковских сервисов была восстановлена, но после 20.00 атаке подвергся портал госуслуг "Дія". Михаил Федоров сообщил, что атака началась из России и Китая, а когда ее "отбили", вернулась из Чехии и Узбекистана. По словам вице-премьера, для пользователей "Дії" атака была незаметной.
Национальная полиция открыла уголовное производство по факту DDoS-атак по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем) и ст. 363-1 (преднамеренное массовое распространение сообщений электросвязи, которое привело к нарушению работы автоматизированных систем) Уголовного кодекса Украины.
Федоров на брифинге сообщил, что DDoS-атака 15 февраля была крупнейшей в истории Украины, но сайты быстро возобновили работу. Он также отметил, что стоимость ее проведения может достигать миллионов долларов.
В СБУ отметили, что между кибератакой на украинские правительственные сайты, которая произошла 13–14 января, и DDoS-атакой на сайты и украинские банки, которая началась 15 февраля, есть сходство. Также в них просматривается след иностранных спецслужб.
Спикер Кремля Дмитрий Песков утверждал, что Россия не причастна к кибератакам на украинские ресурсы. Но в Белом доме Россию считают ответственной за DDoS-атаки на украинские сайты.