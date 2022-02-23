Сайты Кабмина Украины, Рады, СБУ и МИД перестали работать. В Минцифры объяснили, что происходит

В частности, не открываются сайты Кабинета Министров Украины, Верховной Рады, Министерства иностранных дел.

Сайт Службы безопасности Украины не выдает ошибку, но и не загружается.

фотогалерея ( 1 из 4) Сайт Кабмина. Скриншот: kmu.gov.ua Сайт МИД. Скриншот: mfa.gov.ua Сайт Рады. Скриншот: rada.gov.ua. Сайт СБУ. Скриншот: ssu.gov.ua

При этом сайт Минобороны, который в январе и феврале дважды подвергался кибератакам, работает. Сайт правительства в здании Кабмина работает, отмечает Общественное.

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Telegram, что сейчас идет массовая DDoS-атака на Украину.

"Приблизительно с 16.00 началась очередная массовая DDoS-атака на наше государство. Есть соответствующие данные из ряда банков, также наблюдаются проблемы с доступом к веб-сайтам Рады (уже работает), КМУ и МИД. Это связано с переключением трафика на другого провайдера для минимизации ущерба от атаки. Портал и мобильное приложение "Дія" успешно преодолевают текущую атаку и продолжает работать стабильно", – проинформировал вице-премьер.