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ПОЛИТИКА

В Белом доме считают, что за недавними DDoS-атаками на украинские банки стоит Россия

Нойбергер: Россия любит оставаться в тени и рассчитывает на долгий процесс установления виновных
Нойбергер: Россия любит оставаться в тени и рассчитывает на долгий процесс установления виновных
Фото: EPA

В Белом доме считают, что за DDoS-атаками на украинские банки стоит Россия. Об этом на брифинге 18 февраля заявила заместитель советника по национальной безопасности президента США Энн Нойбергер, сообщила пресс-служба Белого дома.

"Россия любит оставаться в тени и рассчитывает на долгий процесс установления виновных, чтобы иметь возможность продолжать свое злонамеренное поведение против Украины в киберпространстве, в том числе готовиться к потенциальному вторжению. В свете этого мы быстро переходим к атрибуции DDoS-атак. Мы считаем, что российское правительство несет ответственность за широкомасштабные кибератаки на украинские банки на этой неделе. У нас есть техническая информация, которая связана с Россией", – заявила она.

По словам Нойбергер, было замечено, что инфраструктура, связанная с российским Главным разведывательным управлением, была замечена при передаче больших объемов сообщений на украинские IP-адреса и домены.

"Мы поделились основной разведывательной информацией с Украиной и с нашими европейскими партнерами", – заявила она.

Заместитель советника также отметила, что США готовы работать и работают с Украиной и европейскими союзниками и партнерами, "чтобы помочь украинцам подготовиться к потенциально деструктивной или дестабилизирующей деятельности".

Контекст:

15 февраля стало известно, что в работе банковских сервисов "ПриватБанка" и "Ощадбанка", а также сайтов Минобороны и ВСУ наблюдались сбои. Как позже сообщили в Госспецсвязи, их причиной стала мощная DDoS-атака.

Сооснователь Monobank Олег Гороховский сообщил, что атаке подверглись почти все украинские банки.

К 19.30 работа банковских сервисов была восстановлена, но после 20.00 атаке подвергся портал госуслуг "Дія". Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что атака началась из России и Китая, а когда ее "отбили", вернулась из Чехии и Узбекистана. По словам вице-премьера, для пользователей "Дії" атака была незаметной.

Национальная полиция открыла уголовное производство по факту DDoS-атак по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем) и ст. 363-1 (преднамеренное массовое распространение сообщений электросвязи, которое привело к нарушению работы автоматизированных систем) Уголовного кодекса Украины.

Федоров на брифинге сообщил, что DDoS-атака 15 февраля была крупнейшей в истории Украины, но сайты быстро возобновили работу. Он также отметил, что стоимость ее проведения может достигать миллионов долларов.

В СБУ отметили, что между кибератакой на украинские правительственные сайты, которая произошла 13–14 января, и DDoS-атакой на сайты и украинские банки, которая началась 15 февраля, есть сходство. Также в них просматривается след иностранных спецслужб.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил 16 февраля, что Россия не причастна к кибератакам на украинские ресурсы.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, разведка, ГРУ, Белый дом, DDoS, кибератака, Энн Нойбергер
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