В Белом доме считают, что за недавними DDoS-атаками на украинские банки стоит Россия

"Россия любит оставаться в тени и рассчитывает на долгий процесс установления виновных, чтобы иметь возможность продолжать свое злонамеренное поведение против Украины в киберпространстве, в том числе готовиться к потенциальному вторжению. В свете этого мы быстро переходим к атрибуции DDoS-атак. Мы считаем, что российское правительство несет ответственность за широкомасштабные кибератаки на украинские банки на этой неделе. У нас есть техническая информация, которая связана с Россией", – заявила она.

По словам Нойбергер, было замечено, что инфраструктура, связанная с российским Главным разведывательным управлением, была замечена при передаче больших объемов сообщений на украинские IP-адреса и домены.

"Мы поделились основной разведывательной информацией с Украиной и с нашими европейскими партнерами", – заявила она.

Заместитель советника также отметила, что США готовы работать и работают с Украиной и европейскими союзниками и партнерами, "чтобы помочь украинцам подготовиться к потенциально деструктивной или дестабилизирующей деятельности".