Полиция открыла уголовное производство по новым DDoS-атакам на украинские сайты. США готовы оказать помощь

"15 февраля злоумышленники провели мощные DDoS-атаки на ряд информационных ресурсов Украины. По обращению одного из государственных банков киберполиция начала проверку", – говорится в сообщении.

Отмечается, что зафиксированы перебои в работе вебсервисов государственных банков, также атаке подверглись сайты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины.

Главное следственное управление Нацполиции открыло уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса: ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем) и ст. 363-1 (преднамеренное массовое распространение сообщений электросвязи, которое привело к нарушению работы автоматизированных систем).

В полиции заявили, что работа банковских вебресурсов была возобновлена к 19.30.

Белый дом заявил, что предложил помощь Киеву в расследовании инцидента, сообщает Reuters со ссылкой на заявление администрации президента США. На официальных ресурсах Белого дома оно не публиковалось.

Спикер Белого дома Джен Псаки на брифинге, стенограмма которого приводится на сайте учреждения, отметила, что США "поддерживали связь с украинцами, а также союзниками по НАТО и партнерами, работая над сдерживанием злонамеренной киберактивности и реагированием на нее".

На вопрос, подозревают ли США Россию в последних кибератаках в Украине, она сказала, что, хотя США предупреждали Украину о возможных кибероперациях РФ, на данный момент у нее пока "нет конкретных сведений об атрибуции" этой атаки.