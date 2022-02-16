СБУ о DDoS-атаке на украинские сайты и банки: Мы четко видим след иностранных спецслужб

Витюк: Кибератаки, которые произошли в январе и феврале, могут быть связаны Фото: ssu.gov.ua

"Что касается этой атаки, еще рано говорить о конкретных исполнителях. И вы знаете, что в таких преступлениях это довольно тяжелая и длительная работа из-за технических преград, которыми характеризуются такие преступления", – сказал он.

Витюк напомнил, что стоимость такой атаки может достигать миллионов долларов.

"Это чтобы все наши зрители понимали, что не может какой-то отдельный хакер или даже группа хакеров позволить себе потратить такие деньги, чтобы взамен не получить абсолютно никакой материальной выгоды. Такие атаки всегда проводят государства через свои спецслужбы или под их контролем созданные ими хакерские преступные объекты. То есть создается специальная инфраструктура для таких атак. Потому что если сегодня выйти на так называемый черный рынок и попробовать купить такую DDoS-атаку с таким объемом трафика, это будет невозможно. Нужно сотни агентов приобщить, чтобы купить готовую инфраструктуру для таких атак. Поэтому мы четко видим здесь след иностранных спецслужб. И даже сегодня есть отдельные признаки сходства атак вчера и сегодня с атаками, которые были 13–14 января. Методика этих атак, способ – другие, но мы видим определенное сходство в инфраструктуре, которую использовали злоумышленники, и предварительно сегодня можем говорить, что эти атаки могут быть связаны", – сказал он.

Глава департамента кибербезопасности СБУ добавил, что на сегодня "единственной страной, которая заинтересована в таких имиджевых ударах по Украине, особенно на фоне массовых панических настроений по поводу возможного военного вторжения, является Российская Федерация".

"Но это будет устанавливаться в рамках расследования", – добавил Витюк.