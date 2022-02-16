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СБУ о DDoS-атаке на украинские сайты и банки: Мы четко видим след иностранных спецслужб

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Витюк: Кибератаки, которые произошли в январе и феврале, могут быть связаны
Витюк: Кибератаки, которые произошли в январе и феврале, могут быть связаны
Фото: ssu.gov.ua

Между кибератакой на украинские правительственные сайты, которая произошла 13–14 января, и DDoS-атакой на сайты и украинские банки, которая началась 15 февраля, есть сходство – в них просматривается след иностранных спецслужб. Об этом заявил руководитель департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины Илья Витюк на брифинге 16 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Что касается этой атаки, еще рано говорить о конкретных исполнителях. И вы знаете, что в таких преступлениях это довольно тяжелая и длительная работа из-за технических преград, которыми характеризуются такие преступления", – сказал он.

Витюк напомнил, что стоимость такой атаки может достигать миллионов долларов.

"Это чтобы все наши зрители понимали, что не может какой-то отдельный хакер или даже группа хакеров позволить себе потратить такие деньги, чтобы взамен не получить абсолютно никакой материальной выгоды. Такие атаки всегда проводят государства через свои спецслужбы или под их контролем созданные ими хакерские преступные объекты. То есть создается специальная инфраструктура для таких атак. Потому что если сегодня выйти на так называемый черный рынок и попробовать купить такую DDoS-атаку с таким объемом трафика, это будет невозможно. Нужно сотни агентов приобщить, чтобы купить готовую инфраструктуру для таких атак. Поэтому мы четко видим здесь след иностранных спецслужб. И даже сегодня есть отдельные признаки сходства атак вчера и сегодня с атаками, которые были 13–14 января. Методика этих атак, способ – другие, но мы видим определенное сходство в инфраструктуре, которую использовали злоумышленники, и предварительно сегодня можем говорить, что эти атаки могут быть связаны", – сказал он.

Глава департамента кибербезопасности СБУ добавил, что на сегодня "единственной страной, которая заинтересована в таких имиджевых ударах по Украине, особенно на фоне массовых панических настроений по поводу возможного военного вторжения, является Российская Федерация".

"Но это будет устанавливаться в рамках расследования", – добавил Витюк.

Контекст:

15 февраля стало известно, что в работе банковских сервисов "ПриватБанка" и "Ощадбанка", а также сайтов Минобороны и ВСУ наблюдались сбои. Как позже сообщили в Госспецсвязи, их причиной стала мощная DDoS-атака. СМИ писали, что эта DDoS-атака – самая мощная из тех, которым подвергались украинские ресурсы.

Сооснователь Monobank Олег Гороховский сообщил, что атаке подверглись почти все украинские банки.

К 19.30 работа банковских сервисов была восстановлена, но после 20.00 атаке подвергся портал госуслуг "Дія". Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что атака началась с России и Китая, а когда ее "отбили", вернулась из Чехии и Узбекистана. По словам вице-премьера, для пользователей "Дії" атака была незаметной.

Национальная полиция открыла уголовное производство по факту DDoS-атак по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем) и ст. 363-1 (преднамеренное массовое распространение сообщений электросвязи, которое привело к нарушению работы автоматизированных систем) Уголовного кодекса Украины.

В Минобороны 16 февраля сообщили, что сайт ведомства подвергся беспрецедентной DoS-атаке, которая продолжается до сих пор.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил 16 февраля, что Россия не причастна к кибератакам на украинские ресурсы.

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров на брифинге сообщил, что DDoS-атака 15 февраля была крупнейшей в истории Украины, но сайты быстро возобновили работу.

Заместитель главы Госспецсвязи Виктор Жора рассказал, что атаки продолжаются и 16 февраля, но ситуация полностью контролируема.

Заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк заявил, что цель атаки была информационно-психологическая и финансовых потерь не было.

Предыдущая мощная кибератака на украинские сайты произошла месяц назад – в ночь на 14 января. В Госспецсвязи заявляли, что эта атака – самая мощная за последние четыре года. В результате нее пострадали около 70 сайтов украинских госструктур как регионального, так и общенационального уровня. Не работали сайты ряда министерств, портал судебной власти Украины, Единый реестр судебных решений и сайт Верховного Суда.

В МИД Украины намекнули на российский след взлома. Связь атаки с Россией допускают также в Центре стратегических коммуникаций при Министерстве культуры и информационной политики. В причастности РФ к инциденту не сомневается секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Его заместитель Сергей Демедюк считает, что кибератака может быть связана со спецслужбами Беларуси.

СБУ расследует причастность спецслужб РФ к произошедшему.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, СБУ, хакеры, банки, DDoS, кибератака, Илья Витюк
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