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Все системы "ПриватБанка" и "Ощадбанка", которые подверглись DDoS-атаке, работают в штатном режиме – НБУ

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НБУ сообщил, что атаки на украинские банки продолжаются
НБУ сообщил, что атаки на украинские банки продолжаются
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Все системы государственных "Ощадбанка" и "ПриватБанка", на которые 15 февраля началась DDoS-атака, работают в штатном режиме. Об этом на брифинге 16 февраля сообщил директор департамента безопасности Нацбанка Украины Игорь Коновалов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"По состоянию на сегодня все системы "ПриватБанка" и "Ошадбанка" работают в штатном режиме. вы можете сами в этом убедиться. Несмотря на то, что DDoS-атака продолжается. Сейчас на "Ощадбанк" примерно 1 млн запросов в секунду продолжается атака. Что касается вчерашнего дня, были осуществлены таргетированные атаки на "Ощадбанк", "ПриватБанк", системы мобильного банкинга. На пике они достигали 2 млн [запросов] для "Ощада", а по "Привату" гораздо больше", – сказал он.

По словам Коновалова, с утра 16 февраля атаки продолжились, но банки были готовы.

"К 12.00 "ПриватБанк" восстановился полностью, а "Ощадбанк" восстановился буквально полчаса назад. Никаких утечек, никаких потерь средств не произошло", – сказал он.

Контекст:

15 февраля стало известно, что в работе банковских сервисов "ПриватБанка" и "Ощадбанка", а также сайтов Минобороны и ВСУ наблюдались сбои. Как позже сообщили в Госспецсвязи, их причиной стала мощная DDoS-атака. СМИ писали, что эта DDoS-атака – самая мощная из тех, которым подвергались украинские ресурсы.

Сооснователь Monobank Олег Гороховский сообщил, что атаке подверглись почти все украинские банки.

К 19.30 работа банковских сервисов была восстановлена, но после 20.00 атаке подвергся портал госуслуг "Дія". Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что атака началась с России и Китая, а когда ее "отбили", вернулась из Чехии и Узбекистана. По словам вице-премьера, для пользователей "Дії" атака была незаметной.

Национальная полиция открыла уголовное производство по факту DDoS-атак по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем) и ст. 363-1 (преднамеренное массовое распространение сообщений электросвязи, которое привело к нарушению работы автоматизированных систем) Уголовного кодекса Украины.

В Минобороны 16 февраля сообщили, что сайт ведомства подвергся беспрецедентной DoS-атаке, которая продолжается до сих пор.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил 16 февраля, что Россия не причастна к кибератакам на украинские ресурсы.

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров на брифинге сообщил, что DDoS-атака 15 февраля была крупнейшей в истории Украины, но сайты быстро возобновили работу. Он также отметил, что стоимость ее проведения может достигать миллионов долларов.

Заместитель главы Госспецсвязи Виктор Жора рассказал, что атаки продолжаются и 16 февраля, но ситуация полностью контролируема.

Заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк заявил, что цель атаки была информационно-психологическая и финансовых потерь не было.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: НБУ, банки, ПриватБанк, Ощадбанк, DDoS, кибератака
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