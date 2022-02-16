Все системы "ПриватБанка" и "Ощадбанка", которые подверглись DDoS-атаке, работают в штатном режиме – НБУ

"По состоянию на сегодня все системы "ПриватБанка" и "Ошадбанка" работают в штатном режиме. вы можете сами в этом убедиться. Несмотря на то, что DDoS-атака продолжается. Сейчас на "Ощадбанк" примерно 1 млн запросов в секунду продолжается атака. Что касается вчерашнего дня, были осуществлены таргетированные атаки на "Ощадбанк", "ПриватБанк", системы мобильного банкинга. На пике они достигали 2 млн [запросов] для "Ощада", а по "Привату" гораздо больше", – сказал он.

По словам Коновалова, с утра 16 февраля атаки продолжились, но банки были готовы.

"К 12.00 "ПриватБанк" восстановился полностью, а "Ощадбанк" восстановился буквально полчаса назад. Никаких утечек, никаких потерь средств не произошло", – сказал он.