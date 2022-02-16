DDoS-атака на правительственные и банковские сайты 15 февраля была крупнейшей в истории Украины – Федоров

"15 февраля была осуществлена самая большая в истории Украины DDoS-атака на правительственные сайты, на банковский сектор. И вчера все органы, отвечающие за кибербезопасность, и внутренние службы кибербезопасности, информационной безопасности в банковских учреждениях работали над тем, чтобы противодействовать этим атакам и ликвидировать их как можно скорее. Атака имеет беспрецедентный характер, и понятно, что она готовилась заранее. Ключевая цель атаки – дестабилизация: посеять панику, сделать все, чтобы в нашей стране произошел хаос в действиях украинцев", – сказал вице-премьер.

Он заявил, что все органы отреагировали быстро, и тем, кто совершал атаки, "не удалось достигнуть поставленных целей".

"Банковская система очень быстро восстановилась, все сайты тоже были восстановлены очень быстро", – сказал Федоров.