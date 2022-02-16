DDos-атаке подверглись почти все украинские банки – Гороховский

Гороховский предупреждал, что в случае мощных атак банк отключит доступ к сервисам из других стран Фото: Олег Гороховский / Facebook

"DDos-атака, на самом деле, идет на почти все украинские банки с разной результативностью. Приват, "Ощад". Пробовали "Альфу" и "А-банк", – написал Гороховский около 22.00 15 февраля.

По его словам атака была направлена в том числе из Нидерландов.

"Сейчас, пять минут назад, пошли к нам массированные запросы из узла в Нидерландах. Наблюдаем за ситуацией очень внимательно. Если будет мощно штормить, вынуждены будем временно отключить "внешний мир" и оставить только Украину", – подчеркнул Гороховский.