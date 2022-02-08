Украинские банки в 2021 году получили рекордную прибыль в 77,5 млрд грн

Украинские банки в прошлом году увеличили прибыль вдвое, по сравнению с 2020 годом Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Это почти вдвое больше, чем в 2020 году (39,7 млрд грн), и на 33% больше, чем в докризисном 2019 году (58,4 млрд грн). Рентабельность капитала сектора выросла до 35,2% по сравнению с 19,2% в 2020 году.

"Главными факторами доходности банковского сектора в прошлом году стали рост операционной эффективности и существенное сокращение отчислений в резервы. Годовой прирост чистого процентного и комиссионного доходов составил 39% и 25% соответственно", – пояснили в релизе.

Отчисления в резервы под кредиты за год сократились на 58%. Были расформированы ранее зарезервированные средства, связанные с юридическими рисками.

"Убедительный финансовый результат 2021 года подтверждает отличное состояние банковского сектора: он устойчив, эффективен, интересен для инвесторов и способен поддержать экономику ресурсом. Это результат огромной системной работы последних лет", – прокомментировал глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

В пресс-службе регулятора сообщили, что из 71 ураинского банка 66 являются прибыльными. 67% прибыли получили пять банков.