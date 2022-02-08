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Украинские банки в 2021 году получили рекордную прибыль в 77,5 млрд грн

Украинские банки в прошлом году увеличили прибыль вдвое, по сравнению с 2020 годом
Украинские банки в прошлом году увеличили прибыль вдвое, по сравнению с 2020 годом
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Прибыль банковского сектора Украины в 2021 году достигла исторического максимума и составила 77,5 млрд грн. Об этом 8 февраля сообщила пресс-служба Национального банка.

Это почти вдвое больше, чем в 2020 году (39,7 млрд грн), и на 33% больше, чем в докризисном 2019 году (58,4 млрд грн). Рентабельность капитала сектора выросла до 35,2% по сравнению с 19,2% в 2020 году.

"Главными факторами доходности банковского сектора в прошлом году стали рост операционной эффективности и существенное сокращение отчислений в резервы. Годовой прирост чистого процентного и комиссионного доходов составил 39% и 25% соответственно", – пояснили в релизе.

Отчисления в резервы под кредиты за год сократились на 58%. Были расформированы ранее зарезервированные средства, связанные с юридическими рисками.

"Убедительный финансовый результат 2021 года подтверждает отличное состояние банковского сектора: он устойчив, эффективен, интересен для инвесторов и способен поддержать экономику ресурсом. Это результат огромной системной работы последних лет", – прокомментировал глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

В пресс-службе регулятора сообщили, что из 71 ураинского банка 66 являются прибыльными. 67% прибыли получили пять банков.

Контекст:

В 2019 году банковская система Украины получила прибыль в 60 млрд грн. Число убыточных банков сократилось с 13 до шести, сообщала 13 февраля 2020 года первая замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

В 2020 году украинские банки получили 41,3 млрд грн чистой прибыли, что на 29% меньше показателей 2019-го, сообщала пресс-служба НБУ в феврале 2021 года.

По данным Минфина Украины, в 2020 году госбанки получили 23,1 млрд грн прибыли, АО КБ "ПриватБанк" – 25,3 млрд грн (61,3% прибыли всей банковской системы Украины).

Теги: Украина, НБУ, банки, экономика, доходы, прибыль, Нацбанк, банковская система, финансы, Кирилл Шевченко
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