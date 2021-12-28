За 10 месяцев 2021 года украинские банки увеличили прибыль на 47%

На долю "ПриватБанка" приходится 41% прибыли всех банков Украины Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Об этом 29 декабря сообщил Telegram-канал "Опендатамедіа".

"ПУМБ, который за 10 месяцев заработал 3,5 млрд грн, занял третье место, вытеснив МР-банк (бывший "Сбербанк"). Первую и вторую позиции рейтинга удерживают "ПриватБанк" (23,8 млрд грн) и "Райффайзен Банк" (4 млрд грн)", – отметили в сообщении.

Отечественные банки с частным капиталом заработали в 2,5 раза больше, чем в прошлом году – 10,5 млрд грн. Банки с иностранным капиталом заработали в 1,8 раза больше, чем за соответствующий период 2020 года – 18,5 млрд. Банки с государственной долей увеличили свою прибыль на 17%.

"Благодаря "ПриватБанку" они все еще остаются прибыльными, на его долю приходится 41% прибыли всех банков Украины (23,8 млрд грн из 58,4 млрд грн)", – подчеркнули эксперты.