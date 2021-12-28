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За 10 месяцев 2021 года украинские банки увеличили прибыль на 47%

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На долю "ПриватБанка" приходится 41% прибыли всех банков Украины
На долю "ПриватБанка" приходится 41% прибыли всех банков Украины
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

С января по октябрь 2021 года прибыль украинских банков составила 58,4 млрд грн, на 47% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом 29 декабря сообщил Telegram-канал "Опендатамедіа".

"ПУМБ, который за 10 месяцев заработал 3,5 млрд грн, занял третье место, вытеснив МР-банк (бывший "Сбербанк"). Первую и вторую позиции рейтинга удерживают "ПриватБанк" (23,8 млрд грн) и "Райффайзен Банк" (4 млрд грн)", – отметили в сообщении.

Отечественные банки с частным капиталом заработали в 2,5 раза больше, чем в прошлом году – 10,5 млрд грн. Банки с иностранным капиталом заработали в 1,8 раза больше, чем за соответствующий период 2020 года – 18,5 млрд. Банки с государственной долей увеличили свою прибыль на 17%.

"Благодаря "ПриватБанку" они все еще остаются прибыльными, на его долю приходится 41% прибыли всех банков Украины (23,8 млрд грн из 58,4 млрд грн)", – подчеркнули эксперты.

Контекст:

В 2019 году банковская система Украины получила рекордную прибыль в 60 млрд грн. Число убыточных банков сократилось с 13 до шести, сообщала 13 февраля прошлого года первая замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

В 2020 году украинские банки получили 41,3 млрд грн чистой прибыли, что на 29% меньше показателей 2019-го, сообщала пресс-служба НБУ в феврале 2021 года.

По данным Минфина Украины, в прошлом году госбанки получили 23,1 млрд грн прибыли, АО КБ "ПриватБанк" – 25,3 млрд грн (61,3% прибыли всей банковской системы Украины).

В Украине работают 73 банка, 63 из них являются прибыльными.

Теги: Украина, банки, ПриватБанк, прибыль, ПУМБ, банковская система, Райффайзен Банк
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