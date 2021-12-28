За 10 месяцев 2021 года украинские банки увеличили прибыль на 47%

Об этом 29 декабря сообщил Telegram-канал "Опендатамедіа".
"ПУМБ, который за 10 месяцев заработал 3,5 млрд грн, занял третье место, вытеснив МР-банк (бывший "Сбербанк"). Первую и вторую позиции рейтинга удерживают "ПриватБанк" (23,8 млрд грн) и "Райффайзен Банк" (4 млрд грн)", – отметили в сообщении.
Отечественные банки с частным капиталом заработали в 2,5 раза больше, чем в прошлом году – 10,5 млрд грн. Банки с иностранным капиталом заработали в 1,8 раза больше, чем за соответствующий период 2020 года – 18,5 млрд. Банки с государственной долей увеличили свою прибыль на 17%.
"Благодаря "ПриватБанку" они все еще остаются прибыльными, на его долю приходится 41% прибыли всех банков Украины (23,8 млрд грн из 58,4 млрд грн)", – подчеркнули эксперты.
В 2019 году банковская система Украины получила рекордную прибыль в 60 млрд грн. Число убыточных банков сократилось с 13 до шести, сообщала 13 февраля прошлого года первая замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.
В 2020 году украинские банки получили 41,3 млрд грн чистой прибыли, что на 29% меньше показателей 2019-го, сообщала пресс-служба НБУ в феврале 2021 года.
По данным Минфина Украины, в прошлом году госбанки получили 23,1 млрд грн прибыли, АО КБ "ПриватБанк" – 25,3 млрд грн (61,3% прибыли всей банковской системы Украины).
В Украине работают 73 банка, 63 из них являются прибыльными.