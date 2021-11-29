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За девять месяцев 2021 года украинские банки увеличили прибыль почти на 40%

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В Украине работают 73 банка, 63 из них являются прибыльными
В Украине работают 73 банка, 63 из них являются прибыльными
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

С января по сентябрь 2021 года прибыль украинских банков достигла 51,4 млрд грн, это на 37% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 29 ноября сообщил Telegram-канал "Опендатамедіа".

"50% чистой прибыли приходится на долю государственных банков. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года они увеличили свою прибыль всего на 5%, но все еще остаются прибыльными. Входящим в топ-10 банкам с иностранным капиталом за три квартала этого года удалось заработать в 1,7 раза больше, чем за соответствующий период в 2020-м – 16,5 млрд грн против 9,7 млрд грн", – отметили в сообщении.

Первая десятка украинских банков с частным капиталом за три квартала 2021-го увеличила прибыль в 2,5 раза.

По сравнению с первым полугодием 2021 года топ-10 украинских банков по совокупной прибыли существенно не изменился. С начала года самым прибыльным для украинских банков месяцем стал июль. В июле они заработали 9,7 млрд грн, 19% от совокупной прибыли за девять месяцев.

Контекст:

В 2019 году банковская система Украины получила рекордную прибыль в 60 млрд грн. Число убыточных банков сократилось с 13 до шести, сообщала 13 февраля прошлого года первая замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

В 2020 году украинские банки получили 41,3 млрд грн чистой прибыли, что на 29% меньше показателей 2019-го, сообщала пресс-служба НБУ в феврале 2021 года.

По данным Минфина Украины, в прошлом году госбанки получили 23,1 млрд грн прибыли, АО КБ "ПриватБанк" – 25,3 млрд грн (61,3% прибыли всей банковской системы Украины).

В Украине работают 73 банка, 63 из них являются прибыльными.

Теги: Украина, банки, прибыль, банковская система
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