Украинские банки за полгода увеличили прибыль в 2,5 раза

В Украине работают 73 банка, 63 из них являются прибыльными Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Государственные банки в первом полугодии уступили свою долю рынка на целых 22%.

"83% чистой прибыли государственных банков приходится на "ПриватБанк". По итогам 12 месяцев его прибыль упала на 17,3%, до 11,6 млрд грн, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года", – уточнили в сообщении.

По распределению чистой прибыли банковский сектор Украины выглядит следующим образом: 46% – государственные банки, 34% – банки иностранных групп, 19% – отечественные банки с частным капиталом.

"Это говорит о значительном переформатировании рынка банковских услуг Украины по сравнению с прошлым годом, когда доля государственных банков в структуре совокупной чистой прибыли была намного больше – 68%", – отметили эксперты.