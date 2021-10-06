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Украинские банки за полгода увеличили прибыль в 2,5 раза

В Украине работают 73 банка, 63 из них являются прибыльными
В Украине работают 73 банка, 63 из них являются прибыльными
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Украинские банки за шесть месяцев 2021 года увеличили свою прибыль до 30 млрд грн с 23,8 млрд грн за аналогичный период прошлого года. Об этом 6 октября сообщил Telegram-канал "Опендатамедіа".

Государственные банки в первом полугодии уступили свою долю рынка на целых 22%.

"83% чистой прибыли государственных банков приходится на "ПриватБанк". По итогам 12 месяцев его прибыль упала на 17,3%, до 11,6 млрд грн, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года", – уточнили в сообщении.

По распределению чистой прибыли банковский сектор Украины выглядит следующим образом: 46% – государственные банки, 34% – банки иностранных групп, 19% – отечественные банки с частным капиталом.

"Это говорит о значительном переформатировании рынка банковских услуг Украины по сравнению с прошлым годом, когда доля государственных банков в структуре совокупной чистой прибыли была намного больше – 68%", – отметили эксперты.

Контекст:

В 2019 году банковская система Украины получила рекордную прибыль в 60 млрд грн. Число убыточных банков сократилось с 13 до шести, сообщала 13 февраля прошлого года первая замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

В 2020 году украинские банки получили 41,3 млрд грн чистой прибыли, что на 29% меньше показателей 2019-го, сообщала пресс-служба НБУ в феврале 2021 года.

По данным Минфина Украины, в прошлом году госбанки получили 23,1 млрд грн прибыли, АО КБ "ПриватБанк" – 25,3 млрд грн (61,3% прибыли всей банковской системы Украины).

В Украине работают 73 банка, 63 из них являются прибыльными.

Теги: Украина, банки, прибыль, банковская система
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