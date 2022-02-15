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Коломойский: Я уверен, что мы вернем себе "ПриватБанк"

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Коломойский: Если все будет справедливо и честно, то нам должны его вернуть
Коломойский: Если все будет справедливо и честно, то нам должны его вернуть
Фото: depositphotos.com

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что сможет вернуть себе национализированный "ПриватБанк". Такое мнение он высказал в интервью "Украинской правде", вышедшем 15 февраля.

"Не рассчитываю, я просто уверен, что мы его себе вернем. Если все будет справедливо и честно, то нам должны его вернуть", – заявил бизнесмен в ответ на вопрос, рассчитывает ли он на возвращение банка или компенсацию за него. 

Коломойский не стал прогнозировать, когда это может произойти.

"Кто знает? Мы рассчитывали, что Петя (пятый президент Украины Петр Порошенко. – "ГОРДОН") уйдет и справедливость быстро восторжествует. Но не восторжествовала. Уже три года прошло. Но мы надеемся на лучшее", – сказал он.

Контекст:

Коломойский входит в рейтинг 100 богатейших людей Украины журнала "Forbes Украина", обнародованный в мае. Активы бизнесмена оценили в $1,8 млрд, он занимает четвертое место в списке. 

Коломойский, а также Геннадий Боголюбов были владельцами "ПриватБанка" – крупнейшего коммерческого банка в Украине, который был национализирован в декабре 2016 года. Украина докапитализировала банк на 155 млрд грн и с 2017 года судится с бывшими владельцами "ПриватБанка", которые оспаривают его национализацию. В 2019 году суд признал ее незаконной. НБУ это решение обжаловал. Судебные разбирательства продолжаются.

В декабре 2017 года "ПриватБанк" подал в суд на своих бывших владельцев. Истцы утверждали, что бизнесмены вывели из банка около $2 млрд, проведя ряд незаконных операций.

19 декабря Лондонский суд издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и шести компаний, которые им, предположительно, принадлежат или находятся под их контролем.

В конце 2019 года "ПриватБанк" инициировал судебное производство в Израиле. Сумма иска составляет $600 млн. В начале 2020 года финучреждение подало в Окружной суд города Лимассол (Кипр) иск к бывшим владельцам на $5,5 млрд

В июле 2021 года газета Kyiv Post сообщила, что полиция Израиля начала расследование дела о мошенничестве, в котором якобы фигурирует Коломойский. 

Госсекретарь США Энтони Блинкен 5 марта 2021 года объявил о санкциях Соединенных Штатов против Коломойского "в связи с его причастностью к крупной коррупции". Коломойскому, его жене и детям запрещен въезд в США.

Министерство юстиции США в августе 2020 года подало против Коломойского и другого украинского бизнесмена Боголюбова два гражданских иска, в которых обвинило бизнесменов в отмывании средств "ПриватБанка". Минюст требует конфискации объектов недвижимости, приобретенных ими на территории Соединенных Штатов. Оценочная стоимость недвижимости, которую хотят конфисковать, – около $70 млн.

К концу года минюст США подал еще один гражданский иск против бизнесменов. В нем утверждается, что коммерческая недвижимость в Кливленде (штат Огайо) "была приобретена с использованием средств, незаконно присвоенных в "ПриватБанке" в Украине с помощью многомиллиардной долларовой кредитной схемы".

Коломойский отрицал обвинения минюста США в отмывании денег "ПриватБанка". "Все инвестиции в США были сделаны из собственных средств, полученных в 2007–2008 годах по соглашению с компанией "Евраз", и с доходов других бизнесов, которые хранились в "ПриватБанке", – говорил бизнесмен.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Петр Порошенко, банки, Игорь Коломойский, ПриватБанк, активы, национализация, компенсация
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