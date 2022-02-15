Коломойский: Я уверен, что мы вернем себе "ПриватБанк"

Коломойский: Если все будет справедливо и честно, то нам должны его вернуть Фото: depositphotos.com

"Не рассчитываю, я просто уверен, что мы его себе вернем. Если все будет справедливо и честно, то нам должны его вернуть", – заявил бизнесмен в ответ на вопрос, рассчитывает ли он на возвращение банка или компенсацию за него.

Коломойский не стал прогнозировать, когда это может произойти.

"Кто знает? Мы рассчитывали, что Петя (пятый президент Украины Петр Порошенко. – "ГОРДОН") уйдет и справедливость быстро восторжествует. Но не восторжествовала. Уже три года прошло. Но мы надеемся на лучшее", – сказал он.