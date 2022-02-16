Восстановить работу сайта Минобороны Украины помогли США, атака продолжается и сегодня – пресс-служба

"Атака направлена на максимальную загрузку серверных мощностей, на которых работает сайт. Злоумышленники наверняка знали, что сайт защищен от классических DDoS атак, поэтому прибегли к поиску уязвимых мест в коде самого сайта. Мы можем констатировать, что это им, к сожалению, удалось", – говорится в посте.

В Минобороны сообщили, что специалисты министерства "при поддержке всех субъектов, причастных к обеспечению кибербезопасности", настроили дополнительную защиту и провели технические работы по восстановлению работы сайта.

"Нам также предложили поддержку партнеры из США, предоставив технические консультации и сервисы дополнительной защиты, что в очередной раз является подтверждением политических договоренностей по сотрудничеству в сфере кибербезопасности, которые были достигнуты еще в ноябре 2021 года. Мы понимаем природу атаки: злоумышленники ничего не взламывали, не пытались загружать канал или прекращать работу провайдера, но направили на сайт много специфических запросов, чтобы перегрузить существующие серверные мощности избыточными вычислениями. Наши специалисты, понимая, что сайт может быть подвергнут не только другим аналогичным DoS-атакам, но и DDoS-атакам, направили весь трафик сайта через дополнительный сервис защиты, расположенный в США", – сказано в релизе.

Сейчас портал работает. Однако в Министерстве отмечают, что атаки могут продолжаться, и в таком случае они "иногда будут приводить к временному нарушению его работы, по крайней мере, пока сайт не будет профессионально обновлен".

"Обновление программного обеспечения сайта запланировано и состоится в плановом порядке", – резюмировали авторы поста.