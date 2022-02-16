DDoS-атака на украинские сайты, которая началась 15 февраля, продолжается – Госспецсвязи

Он отметил, что некоторые государственные сайты были отключены 15 февраля, чтобы избежать дальнейшего распространения атаки и нанесения ущерба ресурсам.

"Сейчас ситуация полностью контролируемая. Атака продолжается. Средние показатели мощности атаки, которые фиксирует система защищенного доступа сети интернет Госспецсвязи, достигают десятков гигабит в секунду. Мы фиксируем целый ряд технологий атак на веб-ресурсы, [...] что свидетельствует о координации действий атакующих, о привлечении серьезного объема ресурсов к проведению этой атаки. Но, повторю, ситуация контролируемая и Украина с этой атакой справляется", – заявил Жора.

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров на брифинге сообщил, что DDoS-атака 15 февраля была крупнейшей в истории Украины, но сайты быстро возобновили работу. Он также отметил, что стоимость ее проведения может достигать миллионов долларов.