Финансовых потерь из-за DDoS-атак на украинские банки и госсайты 15 февраля не было – СНБО

Демедюк: Наш Национальный банк Украины как один из субъектов обеспечения кибербезопасности сработал отлично Фото: mvs.gov.ua

"Наш Национальный банк Украины как один из субъектов обеспечения кибербезопасности сработал отлично, и никаких потерь в финансовой части у нас не было. Фактически эта DDoS-атака – это атака, которую мы классифицируем как информационно-психологическую – не деструктивную, не как атаку, которая повредила инфраструктуру, а исключительно как такую, которая проводилась для влияния на население... Никаких потерь, повреждений, краж не было. Финансовая часть работает в обычном режиме, энергетическая сфера работает бесперебойно, все работают в штатном режиме", – сказал он.

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров на брифинге сообщил, что DDoS-атака 15 февраля была крупнейшей в истории Украины, но сайты быстро возобновили работу. Он также отметил, что стоимость ее проведения может достигать миллионов долларов.

Заместитель главы Госспецсвязи Виктор Жора рассказал, что атаки продолжаются и 16 февраля, но ситуация полностью контролируема.