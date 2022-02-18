ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Глава Пентагона заявил, что сценарий недавних кибератак против Украины взят из российских методичек

Остин: Перед любой атакой мы ожидаем увидеть кибератаки, действия под ложным флагом, усиление риторики в информационном пространстве
Остин: Перед любой атакой мы ожидаем увидеть кибератаки, действия под ложным флагом, усиление риторики в информационном пространстве
Фото: EPA

Пока неизвестно, кто совершил кибератаку на украинские государственные сайты и банки, но методы атаки соответствуют российским сценариям. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на брифинге в Брюсселе 17 февраля, сообщила пресс-служба Пентагона.

По словам Остина, разведывательное сообщество "продолжает оценивать, что там произошло", но "это сценарий", взятый из российских методичек.

"Вы знаете, перед любой атакой мы ожидаем увидеть кибератаки, действия под ложным флагом, усиление риторики в информационном пространстве, и мы начинаем видеть все больше и больше этого", – добавил он.

Контекст:

15 февраля стало известно, что в работе банковских сервисов "ПриватБанка" и "Ощадбанка", а также сайтов Минобороны и ВСУ наблюдались сбои. Как позже сообщили в Госспецсвязи, их причиной стала мощная DDoS-атака. СМИ писали, что эта DDoS-атака – самая мощная из тех, которым подвергались украинские ресурсы.

Сооснователь Monobank Олег Гороховский сообщил, что атаке подверглись почти все украинские банки.

К 19.30 работа банковских сервисов была восстановлена, но после 20.00 атаке подвергся портал госуслуг "Дія". Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что атака началась из России и Китая, а когда ее "отбили", вернулась из Чехии и Узбекистана. По словам вице-премьера, для пользователей "Дії" атака была незаметной.

Национальная полиция открыла уголовное производство по факту DDoS-атак по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем) и ст. 363-1 (преднамеренное массовое распространение сообщений электросвязи, которое привело к нарушению работы автоматизированных систем) Уголовного кодекса Украины.

В Минобороны 16 февраля сообщили, что сайт ведомства подвергся беспрецедентной DoS-атаке, которая продолжается до сих пор.

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров на брифинге сообщил, что DDoS-атака 15 февраля была крупнейшей в истории Украины, но сайты быстро возобновили работу. Он также отметил, что стоимость ее проведения может достигать миллионов долларов.

Заместитель главы Госспецсвязи Виктор Жора рассказал, что атаки продолжаются и 16 февраля, но ситуация полностью контролируемая.

В СБУ отметили, что между кибератакой на украинские правительственные сайты, которая произошла 13–14 января, и DDoS-атакой на сайты и украинские банки, которая началась 15 февраля, есть сходство. Также в них просматривается след иностранных спецслужб.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил 16 февраля, что Россия не причастна к кибератакам на украинские ресурсы.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, хакеры, Пентагон, DDoS, кибератака, Ллойд Остин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Солист Kalush Orchestra висел на наркоте и лихо торговал ею". Травести-дива Монро высказалась о скандальном нацотборе на "Евровидение 2022"
  "Солист Kalush Orchestra висел на наркоте и лихо торговал ею". Травести-дива Монро высказалась о скандальном нацотборе на "Евровидение 2022"
  Тоня Матвиенко: Запала на альфонса Мирзояна? Поверьте, у него еще больше денег, чем у меня с мамой
  Тоня Матвиенко: Запала на альфонса Мирзояна? Поверьте, у него еще больше денег, чем у меня с мамой
"У нас есть основания запретить въезд". В ГПСУ заявили, что не пустят Шуфутинского на концерт в Украину
"У нас есть основания запретить въезд". В ГПСУ заявили, что не пустят Шуфутинского на концерт в Украину
"Бачок течет, а в туалет ходить надо". Савченко показала, как сэкономила 300 грн на сантехнике. Видео
"Бачок течет, а в туалет ходить надо". Савченко показала, как сэкономила 300 грн на сантехнике. Видео
  "Я не могу двигаться". 95-летняя Елизавета II появилась на публике с тростью и пожаловалась на самочувствие. Видео
  "Я не могу двигаться". 95-летняя Елизавета II появилась на публике с тростью и пожаловалась на самочувствие. Видео
  "Как человек Костя Бочаров – не очень". Продюсер Витер рассказал о конфликте с Melovin после участия артиста в "Евровидении 2017"
  "Как человек Костя Бочаров – не очень". Продюсер Витер рассказал о конфликте с Melovin после участия артиста в "Евровидении 2017"
Гордон – поющей украинскую песню Наташе Королевой: Надо Путину прислать – может, нападать передумает?
Гордон – поющей украинскую песню Наташе Королевой: Надо Путину прислать – может, нападать передумает?
  "Привела нового мужа в дом и выжила родного отца". Тоня Матвиенко рассказала, почему ее родители живут раздельно
  "Привела нового мужа в дом и выжила родного отца". Тоня Матвиенко рассказала, почему ее родители живут раздельно
Жена Скичко Юрушева сообщила о беременности
Жена Скичко Юрушева сообщила о беременности
  "Я вижу эти слезы". 33-летний Dantes публично заявил о готовности стать отцом
  "Я вижу эти слезы". 33-летний Dantes публично заявил о готовности стать отцом
"Неужели они думали, что никто ничего не заподозрит?" Павленко из Go-A высказалась о скандале вокруг нацотбора на "Евровидение 2022"
"Неужели они думали, что никто ничего не заподозрит?" Павленко из Go-A высказалась о скандале вокруг нацотбора на "Евровидение 2022"
  Дочь судьи шоу "Рассмеши комика" Ткача выиграла на проекте 50 тыс. грн
  Дочь судьи шоу "Рассмеши комика" Ткача выиграла на проекте 50 тыс. грн
"Думали, только Янукович сидит на золотых унитазах, а при Зеленском всем пришлось пересесть". Савченко возмутили цены на запчасти к унитазу
"Думали, только Янукович сидит на золотых унитазах, а при Зеленском всем пришлось пересесть". Савченко возмутили цены на запчасти к унитазу
"Аж холод по спине!" Мама Наташи Королевой накричала на нее во время исполнения украинской песни
"Аж холод по спине!" Мама Наташи Королевой накричала на нее во время исполнения украинской песни
Общественное назвало финалиста нацотбора, которому предложат представлять Украину на "Евровидении 2022" вместо Паш
Общественное назвало финалиста нацотбора, которому предложат представлять Украину на "Евровидении 2022" вместо Паш
Мать годовалой дочери Сенцова: Пригласил ли он нас на показ? О чем вы? Он даже не вспомнил об Эмме в ее первый день рождения
Мать годовалой дочери Сенцова: Пригласил ли он нас на показ? О чем вы? Он даже не вспомнил об Эмме в ее первый день рождения
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Грудь красивая", "На такую фигуру хочется смотреть и смотреть". 45-летняя Бадоева позировала в купальнике (292482)
2
Как менялся стиль Шайло Нувель Джоли-Питт "от пацанки до леди": 12 фото (135374)
3
"Жена не разрешает такое лайкать". Каменских показала мокрое тело вблизи (75099)
4
Брежнева отреагировала на откровенные снимки проживающей в США старшей дочери (41618)
5
"Цыпуля", "Самая красивая". Полякова снялась на отдыхе в наряде из просвечивающейся ткани (32490)
6
"Еще духовка не остыла", "Эта духовка не закрывается". 46-летняя Волочкова показала растяжку рядом с новым мужчиной (31062)
7
"Это мечта каждой". Саша Бо в белых трусах засветила татуировку в интимном месте (29859)
8
"Пошла жара", "Вот это огнище". Звезда "Дома-2" Бузова снялась в мокром купальнике (28254)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS