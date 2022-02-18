Глава Пентагона заявил, что сценарий недавних кибератак против Украины взят из российских методичек

По словам Остина, разведывательное сообщество "продолжает оценивать, что там произошло", но "это сценарий", взятый из российских методичек.

"Вы знаете, перед любой атакой мы ожидаем увидеть кибератаки, действия под ложным флагом, усиление риторики в информационном пространстве, и мы начинаем видеть все больше и больше этого", – добавил он.

Контекст:

15 февраля стало известно, что в работе банковских сервисов "ПриватБанка" и "Ощадбанка", а также сайтов Минобороны и ВСУ наблюдались сбои. Как позже сообщили в Госспецсвязи, их причиной стала мощная DDoS-атака. СМИ писали, что эта DDoS-атака – самая мощная из тех, которым подвергались украинские ресурсы.

Сооснователь Monobank Олег Гороховский сообщил, что атаке подверглись почти все украинские банки.

К 19.30 работа банковских сервисов была восстановлена, но после 20.00 атаке подвергся портал госуслуг "Дія". Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что атака началась из России и Китая, а когда ее "отбили", вернулась из Чехии и Узбекистана. По словам вице-премьера, для пользователей "Дії" атака была незаметной.

Национальная полиция открыла уголовное производство по факту DDoS-атак по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем) и ст. 363-1 (преднамеренное массовое распространение сообщений электросвязи, которое привело к нарушению работы автоматизированных систем) Уголовного кодекса Украины.

В Минобороны 16 февраля сообщили, что сайт ведомства подвергся беспрецедентной DoS-атаке, которая продолжается до сих пор.

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров на брифинге сообщил, что DDoS-атака 15 февраля была крупнейшей в истории Украины, но сайты быстро возобновили работу. Он также отметил, что стоимость ее проведения может достигать миллионов долларов.

Заместитель главы Госспецсвязи Виктор Жора рассказал, что атаки продолжаются и 16 февраля, но ситуация полностью контролируемая.

В СБУ отметили, что между кибератакой на украинские правительственные сайты, которая произошла 13–14 января, и DDoS-атакой на сайты и украинские банки, которая началась 15 февраля, есть сходство. Также в них просматривается след иностранных спецслужб.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил 16 февраля, что Россия не причастна к кибератакам на украинские ресурсы.