Евросоюз ввел санкции против России за признание "ЛНДР". Под ограничения попали 351 депутат Госдумы, чиновники и юрлица

Такие решения России являются незаконными и неприемлемыми, подчеркнул верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Они нарушают международное право, территориальную целостность и суверенитет Украины, собственные международные обязательства России и ведут к дальнейшей эскалации кризиса", – сказал глава европейской дипломатии.
Под санкции ЕС попадет 351 депутат Госдумы, голосовавший 15 февраля за обращение к президенту РФ о признании боевиков.
Кроме того, адресные ограничения коснутся 27 высокопоставленных чиновников и юридических лиц, которые причастны к подрыву или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
"К ним относятся лица, принимающие решения, такие как члены правительства, которые были вовлечены в принятие незаконных решений, банки и бизнесмены/олигархи, которые финансово или материально поддерживали российские операции на территориях Донецка и Луганска или получали от них выгоду; старшие военные офицеры, которые участвовали во вторжении и дестабилизирующих действиях; а также лица, ответственные за ведение дезинформационной войны против Украины", – говорится в сообщении.
Санкции включают замораживание активов, запрет на представление средств лицам из списка, а также запрет на въезд в ЕС.
Также Евросоюз запретил вести европейским компаниям торговлю с ОРДЛО, и инвестировать в определенные "секторы экономики" региона.
Кроме того, ЕС решил ввести отраслевой запрет на финансирование РФ, ее правительства и Центрального банка России.
"Ограничивая возможности доступа российского государства и правительства к рынкам капитала и финансовых услуг Евросоюза, ЕС стремится ограничить финансирование эскалационной и агрессивной политики. ЕС призывает Россию отказаться от признания территорий Донецкой и Луганской областей, не контролируемых правительством, выполнить свои обязательства, соблюдать международное право и вернуться к дискуссиям в рамках нормандского формата и трехсторонней контактной группы. ЕС также призывает другие государства не следовать незаконному решению России признать эту провозглашенную независимость. ЕС готов в случае необходимости быстро принять более широкие политические и экономические санкции и вновь заявляет о своей непоколебимой поддержке и приверженности независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", – подчеркивается в релизе.
Официально решение о санкциях и список лиц, которые попали под ограничения еще не опубликованы, но СМИ писали, что в списке физических лиц есть министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава администрации президента Антон Вайно, большая группа российских военных, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, официальный представитель МИД России Мария Захарова, руководитель пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян, телеведущий-пропагандист Владимир Соловьев.
Теперь под санкциями ЕС за нарушение территориальной целостности Украины будет 555 физических лиц и 52 юрлица.
15 февраля 2022 года нижняя палата парламента России – Госдума – приняла обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании незаконных формирований "ЛНР" и "ДНР" как "независимых республик".
21 февраля Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.
Позже в тот же день Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира". Поздно вечером 21 февраля жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.
22 февраля Госдума, а следом за ней и верхняя палата парламента РФ – Совет Федерации – ратифицировали договоры РФ с "ЛДНР" о дружбе и взаимопомощи.
На Донбассе с 17 февраля продолжается обострение, кроме того, РФ стягивает войска к границе с Украиной. По данным президента Украины Владимира Зеленского, у украинской границы находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. Западные страны предупреждают, что Россия готовится к вторжению в Украину. Президент США Джо Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев.
Действия РФ осудили в Евросоюзе и США.
США ввели санкции против "ЛДНР", российских банков и суверенного долга, а также семей элит. Великобритания – против пяти российских банков и трех бизнесменов из РФ, Германия решила приостановить сертификацию "Северного потока – 2".
Верховная Рада рекомендовала СНБО ввести санкции против причастных к признанию "ЛДНР". Евросоюз уже согласовал первый пакет ограничений. Канада и Япония объявили о введении санкций.