Евросоюз ввел санкции против России за признание "ЛНДР". Под ограничения попали 351 депутат Госдумы, чиновники и юрлица

ЕС решил ввести отраслевой запрет на финансирование РФ, ее правительства и Центрального банка, а также запретил своим компаниям торговлю с ОРДЛО Фото: depositphotos.com

Такие решения России являются незаконными и неприемлемыми, подчеркнул верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Они нарушают международное право, территориальную целостность и суверенитет Украины, собственные международные обязательства России и ведут к дальнейшей эскалации кризиса", – сказал глава европейской дипломатии.

Под санкции ЕС попадет 351 депутат Госдумы, голосовавший 15 февраля за обращение к президенту РФ о признании боевиков.

Кроме того, адресные ограничения коснутся 27 высокопоставленных чиновников и юридических лиц, которые причастны к подрыву или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

"К ним относятся лица, принимающие решения, такие как члены правительства, которые были вовлечены в принятие незаконных решений, банки и бизнесмены/олигархи, которые финансово или материально поддерживали российские операции на территориях Донецка и Луганска или получали от них выгоду; старшие военные офицеры, которые участвовали во вторжении и дестабилизирующих действиях; а также лица, ответственные за ведение дезинформационной войны против Украины", – говорится в сообщении.

Санкции включают замораживание активов, запрет на представление средств лицам из списка, а также запрет на въезд в ЕС.

Также Евросоюз запретил вести европейским компаниям торговлю с ОРДЛО, и инвестировать в определенные "секторы экономики" региона.

Кроме того, ЕС решил ввести отраслевой запрет на финансирование РФ, ее правительства и Центрального банка России.

"Ограничивая возможности доступа российского государства и правительства к рынкам капитала и финансовых услуг Евросоюза, ЕС стремится ограничить финансирование эскалационной и агрессивной политики. ЕС призывает Россию отказаться от признания территорий Донецкой и Луганской областей, не контролируемых правительством, выполнить свои обязательства, соблюдать международное право и вернуться к дискуссиям в рамках нормандского формата и трехсторонней контактной группы. ЕС также призывает другие государства не следовать незаконному решению России признать эту провозглашенную независимость. ЕС готов в случае необходимости быстро принять более широкие политические и экономические санкции и вновь заявляет о своей непоколебимой поддержке и приверженности независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", – подчеркивается в релизе.

Официально решение о санкциях и список лиц, которые попали под ограничения еще не опубликованы, но СМИ писали, что в списке физических лиц есть министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава администрации президента Антон Вайно, большая группа российских военных, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, официальный представитель МИД России Мария Захарова, руководитель пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян, телеведущий-пропагандист Владимир Соловьев.

Теперь под санкциями ЕС за нарушение территориальной целостности Украины будет 555 физических лиц и 52 юрлица.