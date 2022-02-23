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Украинский бизнес массово жертвует деньги на армию. За день фонд "Вернись живым" собрал больше денег, чем за весь 2021-й

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За сутки фонд собрал пожертвований для помощи военным на 20,5 млн грн
За сутки фонд собрал пожертвований для помощи военным на 20,5 млн грн
Фото: depositphotos.com

Украинский благотворительный фонд "Вернись живым", который помогает украинским военным, воюющим на Донбассе, за сутки 22 февраля собрал 20,5 млн грн. Об этом фонд сообщил в Facebook.

"За вчера вы помогли войску больше, чем за весь 2021 год. Сутки против года. Наша бухгалтерия едва успевает подсчитывать количество платежей, а военный отдел в режиме 24/7 конвертирует ваши благотворительные взносы в реальную помощь на передовой", – сообщили представители фонда.

Директор фонда Тарас Чмут отметил, что уровень поддержки фонда за последние недели – очередное свидетельство того, что Украина и украинцы готовы бороться с Россией во всех возможных формах и проявлениях.

"Сейчас у фонда есть сотни заявок от военных, которые мы оперативно обрабатываем, чтобы усиливать армейцев и выигрывать государству время там, где оно не успевает. Мы благодарим всех, кто присоединился к помощи!" – добавил он.

https://www.facebook.com/backandalive/posts/2232521093571982

В частности, согласно данным на сайте платформы по сбору средств Patreon, резкое увеличение донатов началось 13 февраля этого года. До этой даты было собрано $24,8 тыс. (728 тыс. грн), а по состоянию на 22 февраля – уже $165,3 тыс. (4,9 млн грн). Жертвовали на этой платформе деньги более 7 тыс. человек.

Сейчас фонд находится в топ-3 получателей пожертвований на платформе Patreon.

Скриншот: graphtreon.com
Скриншот: graphtreon.com

Сотрудник фонда "Вернись живым" Олег Карпенко рассказал Zaxid.net, что количество пожертвований увеличилось после того, как IT-платформа DOU запустила флешмоб в поддержку украинской армии. Изначально айтишники планировали увеличить сумму ежемесячных пожертвований фонда с $25 тыс. до $50 тыс. В итоге к флешмобу присоединились различные компании, среди которых Genesis, Awesomic, Uptech, BotsCrew, N-iX и многие другие. Одни жертвовали деньги, другие – компьютеры, стройматериалы и другое.

Всего, по данным DOU, к флешмобу присоединились более 20 компаний, которые собрали 11 млн грн. Еще 5 млн отправил основатель сервиса для поиска работы Djinni и платформы DOU Максим Ищенко.

https://www.facebook.com/max.ischenko/posts/10159818277353841

Контекст:

"Вернись живым" – один из крупнейших фондов помощи украинским военным, его в 2014 году основал IТ-специалист из Киева Виталий Дейнега. Фонд обеспечивает все военные подразделения тепловизорами и приборами ночного видения, мобильными комплексами наблюдения, беспилотниками, разминированными комплектами и другой высокоточной техникой. Фонд также обучает снайперов, саперов, артиллеристов, операторов беспилотных летательных аппаратов и специалистов по медицинской помощи.

Пожертвовать деньги фонду можно, используя реквизиты, опубликованные на его сайте.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, бизнес, военные, благотворительность, благотворительный фонд
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