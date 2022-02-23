"Продолжение следует". Резников сообщил, что Польша передала ВСУ гранатометы и каски

"Каски и гранатометы прибыли сегодня в Украину из Польши. Благодарю наших друзей, партнеров и добрых соседей за помощь и поддержку! И, конечно, особое спасибо польскому министру обороны Матиушу Блащаку. Продолжение следует", – написал министр.

Резников сообщал также, что 23 февраля в Украину доставили очередную партию военной помощи от Латвии.

Контекст:

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

На фоне скопления Россией войск у границ с Украиной ряд стран, в частности США, Великобритания, страны Балтии, Чехия и другие государства, объявили о передаче Украине оборонительного вооружения и боеприпасов.

Канада решила предоставить Украине кредит в 500 млн канадских долларов (около $393 млн по курсу центробанка страны) и оборонное летальное оружие на сумму 7,8 млн канадских долларов ($6,12 млн). В феврале из Канады в Украину доставили три партии оборонной помощи.

12–13 февраля в Киев из Литвы доставили переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger и другое военное снаряжение.

Германия с начала войны в 2014 году предоставляет Украине финансовую помощь, помогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих. Все это время Берлин отказывался от предоставления оружия и в 2021 году блокировал поставки оружия Украине через НАТО, когда США предупреждали о возможном новом вторжении России.