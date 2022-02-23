ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Продолжение следует". Резников сообщил, что Польша передала ВСУ гранатометы и каски

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Резников поблагодарил польских партнеров за военную помощь
Резников поблагодарил польских партнеров за военную помощь
Фото: armyinform.com.ua

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил 23 февраля в Twitter, что Польша на фоне агрессии России передала Украине очередную партию военной помощи.

"Каски и гранатометы прибыли сегодня в Украину из Польши. Благодарю наших друзей, партнеров и добрых соседей за помощь и поддержку! И, конечно, особое спасибо польскому министру обороны Матиушу Блащаку. Продолжение следует", – написал министр.

Резников сообщал также, что 23 февраля в Украину доставили очередную партию военной помощи от Латвии

Контекст:

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

На фоне скопления Россией войск у границ с Украиной ряд стран, в частности СШАВеликобританиястраны БалтииЧехия и другие государства, объявили о передаче Украине оборонительного вооружения и боеприпасов.

Канада решила предоставить Украине кредит в 500 млн канадских долларов (около $393 млн по курсу центробанка страны) и оборонное летальное оружие на сумму 7,8 млн канадских долларов ($6,12 млн). В феврале из Канады в Украину доставили три партии оборонной помощи

12–13 февраля в Киев из Литвы доставили переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger и другое военное снаряжение.

Германия с начала войны в 2014 году предоставляет Украине финансовую помощьпомогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих. Все это время Берлин отказывался от предоставления оружия и в 2021 году блокировал поставки оружия Украине через НАТО, когда США предупреждали о возможном новом вторжении России.

Теги: Россия, Украина, Польша, война, вооружение, агрессия, военная помощь, помощь, Алексей Резников, вторжение, гранатомет, Минобороны, страна-агрессор, российская агрессия, война в Украине, война на Донбассе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Скандальный нацотбор на "Евровидение 2022". Полиция открыла уголовное производство из-за поддельной справки Паш
Скандальный нацотбор на "Евровидение 2022". Полиция открыла уголовное производство из-за поддельной справки Паш
"Любовь к стране – это не фото с флагом". Отдыхающая за границей жена экс-чиновника Соколюка назвала проукраинские посты в сетях хайпом
"Любовь к стране – это не фото с флагом". Отдыхающая за границей жена экс-чиновника Соколюка назвала проукраинские посты в сетях хайпом
  "Я начала притягивать другого качества мужчин". Бывшая жена Позитива рассказала о личной жизни после развода с артистом
  "Я начала притягивать другого качества мужчин". Бывшая жена Позитива рассказала о личной жизни после развода с артистом
  "Простой рецепт, а выглядит на миллион". Кулинарный блогер показала, как приготовить трубочки с начинкой
  "Простой рецепт, а выглядит на миллион". Кулинарный блогер показала, как приготовить трубочки с начинкой
"Похожи?" Каминская показала младшую сестру
"Похожи?" Каминская показала младшую сестру
  Министр здравоохранения Ляшко рассказал, где лечится он и члены его семьи
  Министр здравоохранения Ляшко рассказал, где лечится он и члены его семьи
Зинченко – из Великобритании, Мика Ньютон – из США, Кэтрин Винник – из Канады. Знаменитые украинцы осудили действия страны-агрессора РФ
Зинченко – из Великобритании, Мика Ньютон – из США, Кэтрин Винник – из Канады. Знаменитые украинцы осудили действия страны-агрессора РФ
  "Я ей об этом в глаза говорю". Суханов рассказал, как Полякова заработала статус звезды
  "Я ей об этом в глаза говорю". Суханов рассказал, как Полякова заработала статус звезды
  "Мы совершили ошибку, за которую я уже простила мужа и себя простила". 40-летняя Валевская рассказала, почему 19 лет назад сделала аборт
  "Мы совершили ошибку, за которую я уже простила мужа и себя простила". 40-летняя Валевская рассказала, почему 19 лет назад сделала аборт
Тодоренко после слов Путина о признании "независимости "ЛДНР" взмолилась о мире, совместив украинский флаг с флагом страны-агрессора
Тодоренко после слов Путина о признании "независимости "ЛДНР" взмолилась о мире, совместив украинский флаг с флагом страны-агрессора
  Министр здравоохранения Ляшко признался, что в медуниверситете получил двойку по общей гигиене
  Министр здравоохранения Ляшко признался, что в медуниверситете получил двойку по общей гигиене
"Путин – деспот. При возможности он поглотит суверенные страны, пока не воскресит СССР". Американская певица Шер выразила поддержку Украине
"Путин – деспот. При возможности он поглотит суверенные страны, пока не воскресит СССР". Американская певица Шер выразила поддержку Украине
Американская киноакадемия отказалась от награждения в прямом эфире лауреатов в восьми номинациях
Американская киноакадемия отказалась от награждения в прямом эфире лауреатов в восьми номинациях
"Горохи это любовь". Актриса сериалов студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в платье с глубоким декольте
"Горохи – это любовь". Актриса сериалов студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в платье с глубоким декольте
  Суханов о поддерживающей Путина Егоровой: Если это проплаченная пропаганда, тогда тебе никто не гарантирует уважения
  Суханов о поддерживающей Путина Егоровой: Если это проплаченная пропаганда, тогда тебе никто не гарантирует уважения
"Та-а-а-к мило!" 52-летняя Лопес показала себя на позднем сроке беременности
"Та-а-а-к мило!" 52-летняя Лопес показала себя на позднем сроке беременности
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
73-летний Винокур высказался о признании Путиным "независимости "ЛДНР" (433417)
2
Проживающая в Германии жена мэра Кличко на украинском языке ответила, почему не будет принимать участие в шоу "Голос країни" (237675)
3
"Заняла деньги и пропала". Спортсменка-нардеп Саладуха рассказала о предательстве подруги (174488)
4
"Когда пушки стреляют, музы не молчат". Сумская, дочь которой проживает в РФ, отправляется на Донбасс (79107)
5
"52 года. Огонь". Лопес в танце засветила ягодицы в стрингах с нижнего ракурса (57891)
6
Бардаш заявил, что Kalush Orchestra не могут представлять Украину на "Евровидении 2022", и обвинил фронтмена группы в нарушении правил (40633)
7
"Снова беременна". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась топлес и показала округлившийся живот (39662)
8
"После речи Путина впервые стало стыдно, что говорю по-русски". Известные украинские бизнесмены заявили, что переходят на украинский язык (30909)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS