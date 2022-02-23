Ракетные комплексы Stinger и "другие важные вещи". В Украину доставили новую партию оборонной помощи из Латвии

"Птицы из Латвии прилетели! Боеприпасы и другие важные вещи. А самый весомый подарок – Stingers. Спасибо, наши близкие друзья и партнеры! И конечно, персональная благодарность министру обороны Латвии Артису Пабриксу и нашим посольствам. Весь мир понимает, что безопасность Европы зависит от укрепления оборонных возможностей Украины", – написал он.

Пресс-служба вооруженных сил Латвии сообщила в Facebook, что Латвия предоставляет Украине военную помощь с целью усилить возможности противовоздушной обороны ВСУ на случай эскалации российской агрессии.

Stinger – это переносные зенитно-ракетные комплексы класса "земля – воздух", они оборудованы системой самонаведения. Эти ПЗРК – высокоэффективные и точные системы ПВО, которые проверены в боевых условиях, уточнили авторы сообщения. "Латвия надеется, что Украине никогда не придется использовать эти ракетные комплексы", – подчеркивается в сообщении.