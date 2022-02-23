Ракетные комплексы Stinger и "другие важные вещи". В Украину доставили новую партию оборонной помощи из Латвии

"Птицы из Латвии прилетели! Боеприпасы и другие важные вещи. А самый весомый подарок – Stingers. Спасибо, наши близкие друзья и партнеры! И конечно, персональная благодарность министру обороны Латвии Артису Пабриксу и нашим посольствам. Весь мир понимает, что безопасность Европы зависит от укрепления оборонных возможностей Украины", – написал он.
Пресс-служба вооруженных сил Латвии сообщила в Facebook, что Латвия предоставляет Украине военную помощь с целью усилить возможности противовоздушной обороны ВСУ на случай эскалации российской агрессии.
Stinger – это переносные зенитно-ракетные комплексы класса "земля – воздух", они оборудованы системой самонаведения. Эти ПЗРК – высокоэффективные и точные системы ПВО, которые проверены в боевых условиях, уточнили авторы сообщения. "Латвия надеется, что Украине никогда не придется использовать эти ракетные комплексы", – подчеркивается в сообщении.
В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.
Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.
На фоне скопления Россией войск у границ с Украиной ряд стран, в частности США, Великобритания, страны Балтии, Чехия и другие государства, объявили о передаче Украине оборонительного вооружения и боеприпасов.
Канада решила предоставить Украине кредит в 500 млн канадских долларов (около $393 млн по курсу центробанка страны) и оборонное летальное оружие на сумму 7,8 млн канадских долларов ($6,12 млн). В феврале из Канады в Украину доставили три партии оборонной помощи.
12–13 февраля в Киев из Литвы доставили переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger и другое военное снаряжение.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляет Украине финансовую помощь, помогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих. Все это время Берлин отказывался от предоставления оружия и в 2021 году блокировал поставки оружия Украине через НАТО, когда США предупреждали о возможном новом вторжении России.