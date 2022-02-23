В Украину прибыла новая партия военного снаряжения от Канады

"Очередная поставка оборонного снаряжения для Вооруженных сил Украины от наших друзей из Канады. Благодарю за четкую и последовательную позицию правительство Канады и лично министра национальной обороны Канады Анити Ананд за поддержку", – написал Резников.
Он подчеркнул, что укрепление обороноспособности Украины является укреплением всей Европы.
Это уже третий самолет, который привез военную помощь от Канады. Предыдущие прибыли в Украину 4-го и 19 февраля.
Как сообщал Резников, в прошлый раз Украина получила от Канады военную помощь в виде снайперских винтовок, автоматических винтовок, пулеметов с оптическими средствами прицеливания, пистолетов, приборов ночного видения и наблюдения и военного снаряжения.
В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.
Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.
На фоне скопления Россией войск у границ с Украиной ряд стран, в частности США, Великобритания, страны Балтии, Чехия и другие государства, объявили о передаче Украине оборонительного вооружения и боеприпасов.
Канада предоставит Украине кредит в 500 млн канадских долларов (около $393 млн по курсу центробанка страны) и оборонное летальное оружие на сумму 7,8 млн канадских долларов ($6,12 млн).
12–13 февраля в Киев из Литвы доставили переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger и другое военное снаряжение.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляет Украине финансовую помощь, помогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих. Все это время Берлин отказывался от предоставления оружия и в 2021 году блокировал поставки оружия Украине через НАТО, когда США предупреждали о возможном новом вторжении России.