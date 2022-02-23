В Украину прибыла новая партия военного снаряжения от Канады

В Украину прибыл третий самолет с военной помощью от Канады Фото: Резніков Олексій / Facebook

"Очередная поставка оборонного снаряжения для Вооруженных сил Украины от наших друзей из Канады. Благодарю за четкую и последовательную позицию правительство Канады и лично министра национальной обороны Канады Анити Ананд за поддержку", – написал Резников.

Он подчеркнул, что укрепление обороноспособности Украины является укреплением всей Европы.

Это уже третий самолет, который привез военную помощь от Канады. Предыдущие прибыли в Украину 4-го и 19 февраля.

Как сообщал Резников, в прошлый раз Украина получила от Канады военную помощь в виде снайперских винтовок, автоматических винтовок, пулеметов с оптическими средствами прицеливания, пистолетов, приборов ночного видения и наблюдения и военного снаряжения.