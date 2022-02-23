Главари "ЛДНР" попросили Путина помочь "в отражении агрессии" якобы со стороны Украины

Об этом агентство ТАСС сообщило 23 февраля, ссылаясь на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Аналогичные по содержанию письма агентство ТАСС обнародовало в Telegram.

О "помощи" Пасечник и Пушили просят на основании договоров о дружбе и сотрудничестве "ЛДНР" с Россией, которые были подписаны в день признания их "независимости".

Датированы оба обращения 22 февраля.

Кроме того, в эфире пропагандистского канала "Соловьев LIVE" сегодня Пушилин потребовал, чтобы Украина отвела войска. "Самый оптимальный вариант – чтобы они покинули территорию добровольно, чтобы вывезли оружие", – заявил он.

Боевики контролируют отдельные районы Луганской и Донецкой областей, но Россия признала их "независимость" в пределах административных границ областей.

"Мы же их признали, а это значит, мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и конституцию. А в конституции прописано: границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины. Но мы рассчитываем, что все спорные вопросы будут разрешены в ходе переговоров между киевскими сегодняшними властями и руководством "республик", – заявлял Путин 22 февраля.