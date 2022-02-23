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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Россия заблокировала работу КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" – Денисова

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Российские оккупанты закрыли КПВВ на границе с Крымом
Российские оккупанты закрыли КПВВ на границе с Крымом
Фото: dpsu.gov.ua

Российские оккупационные власти на территории временно оккупированного Крыма запретили выезд граждан с полуострова на подконтрольную правительству Украины территорию через контрольные пункты въезда-выезда "Каланчак" и "Чонгар". Об этом 23 февраля сообщила в Facebook украинский омбудсмен Людмила Денисова.

По ее информации, за два часа оккупационные власти не пропустили на территорию Крыма около 50 граждан Украины, беспрепятственно могут попасть домой только жители полуострова с российскими паспортами.

"️Выезд с полуострова заблокирован. Российские силовики объясняют это тем, что якобы украинские власти прекратили работу КПВВ в одностороннем порядке. В то же время украинские пограничники подчеркивают, что со стороны материковой Украины КПВВ работают в штатном режиме", – сообщила Денисова.

Омбудсмен отметила, что ограничивая свободу передвижения граждан, страна-агрессор нарушает Международный пакт о гражданских и политических правах от 1966 года, ст. 12 которого гарантирует каждому законно находящемуся в Крыму право на свободное передвижение и запрещает лишать граждан Украины на въезд на территорию собственного государства.

"️Призываю международное сообщество отреагировать на факт нарушения оккупационной администрацией права граждан Украины на свободу передвижения и принять меры по прекращению политики РФ, направленной на отчуждение оккупированных территорий от Украины вместе с проживающими там гражданами", – добавила Денисова.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/490537269094217

Информацию Денисовой подтвердили в пресс-службе Херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины. 

"Сегодня [23 февраля] ближе к вечеру участились случаи отказа в пропуске на территорию Крыма граждан Украины оккупационными силовыми структурами. Так, за последние два часа оккупанты не пропустили в Крым около полусотни граждан Украины", – говорится в сообщении. 

https://www.facebook.com/dpsuKherson/posts/2704634153166110

В правозащитной организации "КрымSOS" уточнили, что оккупационные пограничные органы не выпускают граждан с территории Крыма, независимо от документов.

"В Крым пускают только лиц с оккупационным или российским паспортом. Причины и сроки запрета на пересечение не комментируют. В социальных сетях начинает распространяться дезинформация, будто это Украина ввела ограничения. Это не соответствует действительности, никаких ограничений с нашей стороны нет", – сообщил координатор херсонского офиса "КрымSOS" Алексей Тильненко.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. На админгранице с полуостровом работают два контрольных пункта въезда-выезда: "Каланчак" и "Чонгар". 

Блокирование КПВВ произошло на фоне наращивания российских военных сил на границе с Украиной. С 17 февраля наблюдается резкая эскалации на Донбассе, в результате которой гибнут украинские военнослужащие и мирные жители. 21 февраля Россия заявила о признании незаконных вооруженных группировок "ДНР" и "ЛНР", которые действуют на востоке Украины, "независимыми республиками".

Теги: Россия, Крым, Украина, война, Людмила Денисова, Госпогранслужба, Чонгар, агрессия, ГПСУ, вторжение, страна-агрессор, российская агрессия, война в Украине, Каланчак, КПВВ
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