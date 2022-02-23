После российской оккупации Крым вынуждены были покинуть 64 тыс. человек – Кулеба

"Генеральная Ассамблея не принимала и не примет российскую мантру о том, что "вопрос с Крымом закрыт". Оккупационная власть делает все, чтобы изаенить идентичность украинцев и коренных жителей полуострова – крымских татар. С 2014 года более 64 тыс. граждан Украины были вынуждены покинуть Крым и переселиться на материковую часть Украины из-за страха, преследований за политическую и правозащитную деятельность, дискриминации по национальному и религиозному признаку. Политические преследования не ослабевают", – сказал он.
Министр призвал РФ открыть доступ во временно оккупированный Крым для Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине и специальной мониториноговой миссии ОБСЕ.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.