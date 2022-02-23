Шмыгаль анонсировал рекордное финансирование на жилье для ветеранов АТО/ООС из числа внутренне перемещенных лиц

Шмыгаль: Украинские власти будут бороться не только за территорию Украины, но и за людей Фото: Денис Шмигаль / Facebook

Шмыгаль, в частности, подчеркнул, что украинские власти будут "бороться не только за территорию Украины, но и за людей".

"Мы в этом году активизировали поддержку ветеранов АТО/ООС из числа внутренне перемещенных лиц. По инициативе президента Украины правительство направляет в 2022 году рекордное финансирование на эту программу, чтобы все ветераны из числа ВПЛ получили собственное жилье", – рассказал премьер-министр.

Он добавил, что программа компенсации за жилье будет включать и добровольцев из числа ВПЛ, потерявших жилье.

По словам Шмыгаля, решение о фактическом расширении программы правительство должно утвердить сегодня, 23 февраля, по представлению Министерства по делам ветеранов.

Он также анонсировал активизацию программы поддержки переселенцев.

"Украинцы из оккупированных Донецкой и Луганской областей смогут получить разного рода льготы в Украине – от высшего образования до компенсации за жилье и пенсионного обеспечения. В ближайшее время мы также представим дополнительные шаги в этом направлении", – сказал премьер-министр.