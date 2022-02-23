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Шмыгаль анонсировал рекордное финансирование на жилье для ветеранов АТО/ООС из числа внутренне перемещенных лиц

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Шмыгаль: Украинские власти будут бороться не только за территорию Украины, но и за людей
Шмыгаль: Украинские власти будут бороться не только за территорию Украины, но и за людей
Фото: Денис Шмигаль / Facebook

В 2022 году Кабинет Министров Украины направит рекордное финансирование на жилье для ветеранов АТО/ООС из числа внутренне перемещенных лиц. Об этом 23 февраля сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Шмыгаль, в частности, подчеркнул, что украинские власти будут "бороться не только за территорию Украины, но и за людей".

"Мы в этом году активизировали поддержку ветеранов АТО/ООС из числа внутренне перемещенных лиц. По инициативе президента Украины правительство направляет в 2022 году рекордное финансирование на эту программу, чтобы все ветераны из числа ВПЛ получили собственное жилье", – рассказал премьер-министр.

Он добавил, что программа компенсации за жилье будет включать и добровольцев из числа ВПЛ, потерявших жилье.

По словам Шмыгаля, решение о фактическом расширении программы правительство должно утвердить сегодня, 23 февраля, по представлению Министерства по делам ветеранов.

Он также анонсировал активизацию программы поддержки переселенцев.

"Украинцы из оккупированных Донецкой и Луганской областей смогут получить разного рода льготы в Украине – от высшего образования до компенсации за жилье и пенсионного обеспечения. В ближайшее время мы также представим дополнительные шаги в этом направлении", – сказал премьер-министр.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. 

Эти события привели к переселению части жителей Крыма, Донецкой и Луганской областей в другие регионы.

В октябре 2021 года Шмыгаль говорил о 1,4 млн внутренних переселенцев.

Теги: Россия, Донецк, Крым, Луганск, Кабинет Министров, правительство, переселенцы, российская агрессия, украинцы, Донецкое, война в Украине, пенсия, финансирование, премьер-министр, Денис Шмыгаль
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