Шмыгаль анонсировал рекордное финансирование на жилье для ветеранов АТО/ООС из числа внутренне перемещенных лиц

Шмыгаль, в частности, подчеркнул, что украинские власти будут "бороться не только за территорию Украины, но и за людей".
"Мы в этом году активизировали поддержку ветеранов АТО/ООС из числа внутренне перемещенных лиц. По инициативе президента Украины правительство направляет в 2022 году рекордное финансирование на эту программу, чтобы все ветераны из числа ВПЛ получили собственное жилье", – рассказал премьер-министр.
Он добавил, что программа компенсации за жилье будет включать и добровольцев из числа ВПЛ, потерявших жилье.
По словам Шмыгаля, решение о фактическом расширении программы правительство должно утвердить сегодня, 23 февраля, по представлению Министерства по делам ветеранов.
Он также анонсировал активизацию программы поддержки переселенцев.
"Украинцы из оккупированных Донецкой и Луганской областей смогут получить разного рода льготы в Украине – от высшего образования до компенсации за жилье и пенсионного обеспечения. В ближайшее время мы также представим дополнительные шаги в этом направлении", – сказал премьер-министр.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.
Эти события привели к переселению части жителей Крыма, Донецкой и Луганской областей в другие регионы.
В октябре 2021 года Шмыгаль говорил о 1,4 млн внутренних переселенцев.