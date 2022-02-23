РФ должна открыть доступ к оккупированному Крыму для СММ ОБСЕ и Мониторинговой миссии ООН по правам человека – Кулеба

Он отметил, что о нарушениях Россией прав человека в оккупированном Крыму, в частности, упоминалось в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

"Если Россия не согласна со всеми упомянутыми резолюциями и докладами, она должна просто предоставить доступ в Крым Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине и СММ ОБСЕ. Доступ международных организаций на оккупированные территории имеет решающее значение. Украина гарантирует такой доступ на всей подконтрольной правительству территории и продолжает требовать от российской стороны сделать то же самое на оккупированных территориях", – сказал он.