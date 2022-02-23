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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Оккупанты в Крыму могут устроить провокации или теракты с целью обвинения Украины – ГУР Минобороны

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По данным разведки, в Армянске возможны провокации
По данным разведки, в Армянске возможны провокации
Фото: radiosvoboda.org

Главное управление разведки Минобороны Украины 23 февраля в Facebook предупредило о возможных провокациях в оккупированном Крыму, которые могут совершить российские оккупанты с целью обвинения Украины.

"По разведывательным данным, на заводе "Титан" в Армянске, Перекопский перешеек, и в целом на оккупированном полуострове Крым планируются вероятные провокации, не исключается теракт или химическая диверсия с целью обвинения украинской стороны", – говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что 23 февраля в 20.00 всех работников завода (около 50 человек) эвакуировали.

"Мы официально заявляем, что Украина не планировала и не планирует никаких диверсионных действий на этом объекте, и опровергаем все заявления на этот счет", – заявили в пресс-службе.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/257998199844941

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также сообщил в Twitter об эвакуации работников "Титана".

"Тревожные сообщения из Крыма о том, что всю ночную смену химзавода "Титан" в Армянске эвакуировали с объекта. Возможно, это подготовка к очередной инсценированной провокации со стороны России. У Москвы, похоже, нет предела в попытках сфальсифицировать предлоги для дальнейшей агрессии", – заявил глава МИД.

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала украинский полуостров Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября СМИ со ссылкой на западные разведки начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. 

По данным президента Украины Владимира Зеленского, у украинской границы сейчас находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. 18 февраля, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, он заявил, что Украина будет защищать себя – "стоит у нас на границе 50 тыс., 150 тыс. или 1 млн солдат любой армии". "Чтобы действительно помочь Украине, не нужно говорить, сколько их – военных, техники. Надо сказать, а сколько нас", – обратился глава государства к западным союзникам. 

Западные страны предупреждают, что Россия готовится к вторжению в Украину. Президент США Джо Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев.

На фоне наращивания российских военных сил на границе с 17 февраля наблюдается резкая эскалации на Донбассе, в результате которой гибнут украинские военнослужащие и мирные жители. 21 февраля Россия заявила о признании незаконных вооруженных группировок "ДНР" и "ЛНР", которые действуют на востоке Украины, "независимыми республиками"

После этого решения США, Канада, Великобритания, Япония и ЕС ввели против России санкции. Западные страны подчеркнули, что в случае полномасштабного вторжения в Украину эти ограничения будут значительно усилены.

В Украине объявили о призыве резервистов и готовятся ввести чрезвычайное положение.

23 февраля СМИ сообщили, что США предупредили украинские власти о подготовке России к полномасштабному вторжению в Украину в течение следующих 48 часов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Крым, теракт, Армянск, разведка, Титан, российская агрессия, война в Украине, ГУР Минобороны Украины
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