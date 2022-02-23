Оккупанты в Крыму могут устроить провокации или теракты с целью обвинения Украины – ГУР Минобороны

"По разведывательным данным, на заводе "Титан" в Армянске, Перекопский перешеек, и в целом на оккупированном полуострове Крым планируются вероятные провокации, не исключается теракт или химическая диверсия с целью обвинения украинской стороны", – говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что 23 февраля в 20.00 всех работников завода (около 50 человек) эвакуировали.

"Мы официально заявляем, что Украина не планировала и не планирует никаких диверсионных действий на этом объекте, и опровергаем все заявления на этот счет", – заявили в пресс-службе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также сообщил в Twitter об эвакуации работников "Титана".

"Тревожные сообщения из Крыма о том, что всю ночную смену химзавода "Титан" в Армянске эвакуировали с объекта. Возможно, это подготовка к очередной инсценированной провокации со стороны России. У Москвы, похоже, нет предела в попытках сфальсифицировать предлоги для дальнейшей агрессии", – заявил глава МИД.